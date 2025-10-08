Các khoản thu ngân sách trên được Thống kê TP.HCM nêu trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 vừa gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) quý 3 tăng trưởng tích cực với mức tăng 8,11% so với cùng kỳ; trong đó khu vực TP.HCM cũ tăng 8,06%, Bình Dương tăng 9,69% và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,86%.

Thống kê TP.HCM đánh giá chỉ số trên cho thấy xu hướng kinh tế TP.HCM tốt dần lên, quý sau cao hơn quý trước, trái ngược với dự báo từ đầu năm của các tổ chức quốc tế khi nhận định 6 tháng cuối năm sẽ giảm do tác động thuế quan của Mỹ. Kết quả này khẳng định hiệu quả các giải pháp điều hành, quyết tâm vận hành siêu đô thị với quy mô kinh tế chiếm 1/4 cả nước.

TP.HCM thu ngân sách hơn 570.000 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,14%; khu vực công nghiệp và xây dựng có mức phục hồi mạnh, tăng 7,74%; khu vực dịch vụ có mức tăng 8,58%, chậm lại so với giai đoạn cao điểm quý 2 nhưng vẫn giữ vai trò trụ cột kinh tế.

Tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2025 ước thực hiện hơn 570.000 tỉ đồng, đạt 81,8% dự toán và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nội địa hơn 405.300 tỉ đồng, thu dầu thô ước hơn 35.100 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước hơn 129.800 tỉ đồng.

Trong cơ cấu thu nội địa, khối doanh nghiệp Nhà nước đóng góp hơn 32.000 tỉ đồng, khu vực ngoài Nhà nước hơn 102.000 tỉ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hơn 90.300 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 70.300 tỉ đồng và các khoản thu về nhà, đất hơn 60.000 tỉ đồng. Với mức thu trên, khoản thu từ nhà đất đóng góp 10,5% tổng thu ngân sách và tăng 263% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, Thống kê TP.HCM nhận định TP.HCM đã đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, y tế và giáo dục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9 đã có bước cải thiện so với tháng trước nhưng cần tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ ngân sách ước đạt 87.800 tỉ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt 57,5% kế hoạch vốn năm 2025 do TP.HCM giao và khoảng 73,8% kế hoạch vốn do Chính phủ giao.

Khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong tháng 10.2025

Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) đã khởi công rà phá bom mìn, di dời hạ tầng. Dự kiến, tháng 10.2025 khởi công gói thầu xây lắp; tháng 3.2026 khởi công tuyến chính và hoàn thành cuối năm 2027.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên tiến độ thi công đạt khoảng 70%, một số đoạn tuyến dài gần 15 km đã được thông xe kỹ thuật đạt 23% tổng chiều dài.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi gồm 3 gói thầu xây lắp, đã hoàn tất thiết kế, đang lựa chọn nhà thầu; trong đó gói thầu xây lắp 2 (cầu Hiệp Ân 2) đã được khởi công, 2 gói thầu còn lại sẽ khởi công trong tháng 10.2025.

TP.HCM sẽ khởi công dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài ngay trong tháng 10.2025 ẢNH: BAN GIAO THÔNG TP.HCM

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang hoàn thiện thủ tục, dự án tiếp tục hoàn thiện và dự kiến giao mặt bằng sạch để khởi công hạng mục chính vào cuối năm nay.

Riêng dự án Vành đai 3 đang trong giai đoạn thi công cao điểm, dự kiến thông xe 24 km cao tốc và thông xe kỹ thuật 41,4 km cao tốc vào tháng 12.2025; giữa năm 2026 thông xe toàn bộ dự án.

Đối với dự án thành phần 3 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), tuyến chính đã cơ bản hoàn thiện, hoàn thành 9/11 cầu, 2 cầu còn lại tiếp tục triển khai, dự kiến tháng 12.2025 thông xe toàn tuyến. Dự án đường Long Sơn - Cái Mép, tiến độ thi công đạt khoảng 55%; trong đó phần đường và cầu tiến độ đạt 70%, hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30.12 năm nay.