Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lo ngại 'thảm họa' vì chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài

Khánh An
Khánh An
01/11/2025 05:40 GMT+7

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài gây hoãn hàng nghìn chuyến bay, khiến Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance cảnh báo "thảm họa" về di chuyển đường hàng không.

Reuters ngày 31.10 đưa tin nhiều chuyến bay tại các sân bay ở Mỹ bị hoãn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu vì chính phủ đóng cửa kéo dài.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ, thời gian hoãn trung bình là hơn 2 giờ tại sân bay quốc tế Orlando (Florida), 90 phút tại sân bay quốc gia Ronald Reagan (Washington D.C) và 21 phút tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (Texas). Dữ liệu trên trang FlightAware cho thấy gần 6.000 chuyến bay bị hoãn và 1.100 chuyến bay bị hủy trên cả nước trong ngày 30.10.

Lo ngại "thảm họa" vì chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài - Ảnh 1.

Kiểm soát viên không lưu tại khu vực sân bay Detroit (bang Michigan) phát tờ rơi về việc chính phủ đóng cửa ngày 28.10

Ảnh: AP

Tờ The Hill đưa tin một số thượng nghị sĩ bị mắc kẹt ở Washington D.C khi định về nhà vào dịp cuối tuần này, do các chuyến bay bị hoãn. Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance cảnh báo "thảm họa" về di chuyển đường hàng không nếu chính phủ đóng cửa kéo dài đến dịp lễ Tạ ơn (27.11).

Tình trạng chính phủ đóng cửa cũng khiến việc điều tra của Cục Điều tra liên bang (FBI) bị chậm trễ. Các nguồn tin cho biết kinh phí của FBI bị đóng băng ảnh hưởng các chuyến công tác. Các ngân hàng thực phẩm tiếp tục lo ngại về nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dự kiến tăng vọt khi những chương trình trợ giúp lương thực liên bang sẽ cạn kinh phí vào cuối tháng.

Ông Trump kêu gọi dùng ‘lựa chọn hạt nhân’ để giúp chính phủ mở cửa

Các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang nỗ lực xây dựng một đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, có thể ngay trong tuần tới, trong bối cảnh một số nghị sĩ Dân chủ ôn hòa cho rằng đảng của họ đã thành công trong việc làm nổi bật vấn đề chi phí y tế tăng cao và đến lúc cần kết thúc bế tắc.

Tin liên quan

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể thống nhất về kế hoạch ngân sách đang gây ra ảnh hưởng kinh tế không chỉ đối với nước này mà còn với thế giới.

Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Trễ chuyến bay hàng loạt vì nhân viên không lưu nghỉ làm

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Detroit sân bay quốc tế Dallas Fort Worth Sân bay quốc gia Ronald Reagan chính phủ đóng cửa chuyến bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận