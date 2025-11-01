Lo ngại 'thảm họa' vì chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài

Reuters ngày 31.10 đưa tin nhiều chuyến bay tại các sân bay ở Mỹ bị hoãn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu vì chính phủ đóng cửa kéo dài.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ, thời gian hoãn trung bình là hơn 2 giờ tại sân bay quốc tế Orlando (Florida), 90 phút tại sân bay quốc gia Ronald Reagan (Washington D.C) và 21 phút tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (Texas). Dữ liệu trên trang FlightAware cho thấy gần 6.000 chuyến bay bị hoãn và 1.100 chuyến bay bị hủy trên cả nước trong ngày 30.10.

Kiểm soát viên không lưu tại khu vực sân bay Detroit (bang Michigan) phát tờ rơi về việc chính phủ đóng cửa ngày 28.10 Ảnh: AP

Tờ The Hill đưa tin một số thượng nghị sĩ bị mắc kẹt ở Washington D.C khi định về nhà vào dịp cuối tuần này, do các chuyến bay bị hoãn. Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance cảnh báo "thảm họa" về di chuyển đường hàng không nếu chính phủ đóng cửa kéo dài đến dịp lễ Tạ ơn (27.11).

Tình trạng chính phủ đóng cửa cũng khiến việc điều tra của Cục Điều tra liên bang (FBI) bị chậm trễ. Các nguồn tin cho biết kinh phí của FBI bị đóng băng ảnh hưởng các chuyến công tác. Các ngân hàng thực phẩm tiếp tục lo ngại về nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dự kiến tăng vọt khi những chương trình trợ giúp lương thực liên bang sẽ cạn kinh phí vào cuối tháng.

Các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang nỗ lực xây dựng một đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, có thể ngay trong tuần tới, trong bối cảnh một số nghị sĩ Dân chủ ôn hòa cho rằng đảng của họ đã thành công trong việc làm nổi bật vấn đề chi phí y tế tăng cao và đến lúc cần kết thúc bế tắc.