Thế giới

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố

Thụy Miên
Thụy Miên
27/09/2025 05:15 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), ông James Comey, Giám đốc FBI từ năm 2013 trước khi bị Tổng thống Donald Trump cách chức năm 2017, bị truy tố 2 tội danh khai man và cản trở tư pháp, AFP đưa tin. Ông Comey đối mặt tối đa 5 năm tù giam nếu bị kết tội, theo công tố viên liên bang Lindsey Halligan vừa được ông Trump bổ nhiệm.

"Không ai đứng trên luật pháp", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phát biểu trên tài khoản X khi truyền thông Mỹ đưa tin về vụ việc. Tổng thống Trump hoan nghênh động thái mới của Bộ Tư pháp, dù nhà lãnh đạo khẳng định không liên quan quyết định trên.

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố vì tội gì?

Trong đoạn video đăng trên Instagram sau thông tin bị truy tố, ông Comey nói "tôi không sợ hãi" và khẳng định không làm gì sai trái. Luật sư của ông tên Patrick J.Fitzgerald tuyên bố ông Comey hoàn toàn bác bỏ mọi tội trạng nhằm vào mình và chờ đến lúc lên tòa để giải oan.

Cựu Giám đốc FBI đối mặt tội khai man và cản trở tư pháp liên quan vụ điều tra do ông dẫn đầu nhằm xác định liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 hay không, với kết quả ông Trump đắc cử năm đó. Cuộc điều tra cũng muốn tìm ra câu trả lời về khả năng ông Trump có thông đồng với người Nga hay không. Chính quyền Moscow luôn khẳng định không can thiệp vào sự vụ nước khác và bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ.

- Ảnh 1.

ông James Comey, cựu Giám đốc FBI

Ảnh: AFP

Kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng hồi tháng 1, Bộ Tư pháp bắt tay vào việc thẩm định lại lời chứng của ông Comey trong cuộc điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện năm 2020. Khi đó, cựu Giám đốc FBI khẳng định không hề ra lệnh tiết lộ thông tin mật về cuộc điều tra chiến dịch tranh cử của ông Trump cho báo giới.

