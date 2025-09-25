Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump nói Mật vụ điều tra nghi vấn 'chuỗi phá hoại' tại Liên Hiệp Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên
25/09/2025 07:36 GMT+7

Hôm 24.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mật vụ Mỹ đang điều tra vụ việc mà theo mô tả của ông là 'hành động phá hoại' tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York nhằm làm gián đoạn sự xuất hiện của ông trước Đại hội đồng.

Trên Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng thang cuốn đang đưa ông và đệ nhất phu nhân Melania xuống sảnh chính “bất ngờ khựng lại”, suýt khiến cả hai bị ngã. Nhà lãnh đạo yêu cầu bắt giữ những người mà ông cho là có trách nhiệm đằng sau vụ việc, theo Reuters hôm 25.9.

Chủ nhân Nhà Trắng còn nói máy nhắc chữ của ông bị tắt hoàn toàn ngay khi bài phát biểu bắt đầu, và các lãnh đạo thế giới trong hội trường không thể nghe được bài phát biểu của ông do hệ thống âm thanh gặp trục trặc.

Ông Trump bực vì thang cuốn, máy nhắc chữ hỏng tại Liên Hiệp Quốc

"Không phải một, hoặc hai, mà là ba sự kiện đáng ngờ", ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội.

Trong khi đó, giới chức Liên Hiệp Quốc giải thích rằng thang cuốn dừng hoạt động do cơ chế an toàn tự động được kích hoạt, còn máy nhắc chữ do phía Nhà Trắng thao tác chứ không phải nhân viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Gọi loạt sự cố trên là "3 lần phá hoại", ông Trump nói đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc lưu giữ toàn bộ hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời ra lệnh mở cuộc điều tra. Theo nhà lãnh đạo, Mật vụ Mỹ đang vào cuộc.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đi thang cuốn khi đến họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23.9

ảnh: reuters

Giới chức Liên Hiệp Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc ông Trump buộc phải mở cuộc điều tra.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stéphane Dujarric cho biết bộ xử lý trung tâm của thang cuốn ghi nhận cơ chế an toàn ở phần mép bậc đã được kích hoạt, khiến thang dừng lại ngay tại điểm cao nhất.

Người phát ngôn lưu ý một người quay phim của ông Trump đã đi lùi khi ở phía trước ông Trump và phu nhân trên thang cuốn để ghi hình. Và hành động này có thể đã vô tình kích hoạt cơ chế an toàn của thang.

Xem thêm bình luận