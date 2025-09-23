Mật vụ Mỹ triệt phá nguy cơ đe dọa kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Mật vụ Mỹ cho biết số thiết bị được phát hiện tập trung trong bán kính 56 km tính từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, nơi đang diễn ra tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên.

Chốt gác an ninh bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 22.9 ẢNH: AP

Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng vào ngày đầu tiên của tuần lễ, bắt đầu hôm 23.9 (giờ địa phương).

"Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy có sự liên lạc thông qua điện thoại di động giữa các tác nhân đe dọa và cá nhân nhận được sự hậu thuẫn của nước ngoài. Đây là những đối tượng nằm trong diện theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật liên bang", Reuters dẫn thông báo từ Mật vụ Mỹ.

Trong chiến dịch truy quét, giới hữu trách đã tịch thu hơn 300 máy chủ SIM và 100.000 thẻ SIM tại nhiều địa điểm khác nhau, với số lượng mà theo đánh giá của Mật vụ Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng, tức thời cho nỗ lực bảo vệ an ninh do lực lượng này đang triển khai.

Các thiết bị bị thu giữ đã được sử dụng để "thực hiện nhiều hành vi đe dọa liên quan đến viễn thông, trực tiếp nhằm vào các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ", theo phía Mật vụ.

Bên cạnh đó, Mật vụ Mỹ cũng cảnh báo những thiết bị nói trên có thể được sử dụng để tiến hành nhiều hình thức tấn công viễn thông nguy hiểm, bao gồm "vô hiệu hóa các tháp phát sóng di động, tổ chức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), và thiết lập kênh liên lạc ẩn danh, mã hóa giữa các đối tượng đe dọa và những tổ chức tội phạm".

Mạng lưới tấn công viễn thông được phát hiện nằm trong khu vực của 3 bang New York, Connecticut và New Jersey.