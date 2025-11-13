Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: Cảnh sát xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa

Hữu Tú
Hữu Tú
13/11/2025 11:11 GMT+7

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Sáng 13.11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ)

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng bên ngoài.

Đắk Lắk: Cảnh sát xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 1.

Công an xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ẢNH: TX

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và nhận được sự quan, tâm ủng hộ của nhiều khách hàng. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, tọa lạc tại đường Lê Thánh Tông, P.Buôn Ma Thuột.

Vụ thẩm mỹ viện Gangwhoo: Giả vờ lấy máu tách tế bào gốc rồi bỏ sọt rác

Vụ thẩm mỹ viện Gangwhoo: Giả vờ lấy máu tách tế bào gốc rồi bỏ sọt rác

Thẩm mỹ viện Gangwhoo ở Thanh Hóa trong quá trình hoạt động làm đẹp cho khách hàng đã thực hiện các bước tách huyết tương, tách tế bào gốc để tiêm vào các bộ phận trên cơ thể nhằm tăng hiệu quả làm đẹp, nhưng thực tế máu của khách hàng sau khi lấy xong bị vứt bỏ vào thùng rác.

