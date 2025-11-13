Đắk Lắk: Cảnh sát xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa

Sáng 13.11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ)

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng bên ngoài.

Công an xuất hiện tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ẢNH: TX

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và nhận được sự quan, tâm ủng hộ của nhiều khách hàng. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, tọa lạc tại đường Lê Thánh Tông, P.Buôn Ma Thuột.