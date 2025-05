Nói xấu thẩm mỹ viện của người khác, Mr Lee Trương Thanh Tịnh lãnh 9 tháng tù

Ngày 21.5, TAND TP.Thủ Đức, TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tịnh (35 tuổi, tên gọi khác Mr Lee) mức án 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân theo khoản 1 điều 331 bộ luật Hình sự. Cụ thể, Tịnh có hành vi dùng tài khoản mạng xã hội xúc phạm, xuyên tạc hoạt động của một thẩm mỹ viện.

Vụ án được xét xử theo hình thức trực tuyến, tại hai điểm cầu là TAND TP.Thủ Đức và Trại tạm giam Chí Hòa - Phân trại tạm giam Khu vực TP.Thủ Đức.

HĐXX tuyên án ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cáo trạng xác định, từ ngày 21.2 - 20.9.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok với nhiều lượt theo dõi, Trương Thanh Tịnh đã đăng các nội dung liên quan đến cá nhân và công việc kinh doanh thẩm mỹ viện của bà Lê Thị Hồng Nga.

Các bài đăng của Tịnh được thực hiện tại khu dân cư Việt Sing, P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và 15 Nguyễn Quý Cảnh, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Trong đó, có 7 bài đăng có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nga và công ty của bà này.

Cụ thể, ngày 27.8.2023, tại trang Facebook "Thẩm mỹ Mr Lee - Bình Dương", Trương Thanh Tịnh đăng bài viết kèm 1 video, với 3.100 lượt xem, 33 bình luận, 134 lượt thích. Ngày 18.8.2023, tại trang TikTok Lee Sài Gòn, Tịnh đã đăng video với 44.200 lượt xem...

Ngày 31.10.2023, bà Nga có đơn tố cáo Tịnh gửi đến Công an TP.HCM. Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức, để giải quyết theo thẩm quyền.

Bị cáo Trương Thanh Tịnh ẢNH: THẢO NHÂN

Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, Trương Thanh Tịnh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, mục đích đăng các bài viết nhằm tạo dựng uy tín trên mạng xã hội, lôi kéo khách hàng bằng cách hạ uy tín của người khác thông qua các thông tin chưa được kiểm chứng.

Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hành vi sai trái của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, các bài viết, video do bị cáo đăng lên mạng xã hội đã thu hút nhiều người xem, bình luận, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bị hại nên cần xử lý nghiêm. Song, tòa cũng ghi nhận bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tại tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo..., nên tuyên mức án trên.

Hồi tháng 10.2023, Trương Thanh Tịnh từng bị phạt 115 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Mr Lee ở TP.Thủ Đức, TP.HCM do khám chữa bệnh không phép. Sau đó, năm 2024, cơ sở này vẫn tự ý mở niêm phong các kệ tủ, thực hiện nâng mũi, tiêm filler chui cho khách hàng, tiếp tục bị phạt 30 triệu đồng.