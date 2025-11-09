Chạy trốn cảnh sát, ‘quái xế’ gây tai nạn khiến 4 người chết

The Guardian ngày 9.11 đưa tin cảnh sát Tampa đã phát hiện một ô tô màu bạc đang tham gia đua xe trên đường phố và đã điều động lực lượng ngăn chặn. Trong quá trình rượt đuổi đến khu phố Ybor City, chiếc xe của nghi phạm mất lái và đâm vào một quán bar đông đúc vào ngày 8.11 theo giờ địa phương.

Hiện trường chiếc xe đâm vào quán bar tại Tampa (bang Florida, Mỹ) ngày 8.11 ẢNH: AP

Cảnh sát đã bắt giữ và xác định nghi phạm là Silas Sampson, 22 tuổi. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi, ngoài ra còn 11 người bị thương. Toàn bộ 15 nạn nhân đều là người lớn.

“Những gì xảy ra sáng nay là một thảm kịch không đáng có. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng”, cảnh sát trưởng Tampa Lee Barcaw phát biểu ngày 8.11. Thị trưởng Tampa Jane Castor cũng gửi lời chia buồn và cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hại nghiêm trọng ẢNH: AP

Theo hồ sơ tòa án, Sampson bị buộc tội với các trọng tội cấp độ 1, trong đó bao gồm 4 tội ngộ sát bằng phương tiện giao thông, 4 tội bỏ trốn gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Trong những năm gần đây, một số địa phương tại Mỹ đã vận động hạn chế cảnh sát thực hiện các cuộc rượt đuổi tốc độ cao, nhằm đảm bảo an toàn cho cả cảnh sát và người dân. Dù vậy, bang Florida đang có những thay đổi chính sách để nới lỏng hạn chế, cho phép cảnh sát thực hiện nhiều cuộc truy đuổi và sử dụng kỹ thuật pit (đánh lái húc vào đuôi xe để khống chế phương tiện vi phạm).