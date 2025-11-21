Ngập lụt 'nhấn chìm' QL27 ở Hòa Sơn, Đắk Lắk

Nước lũ "nhấn chìm" QL27

Mưa lũ kéo dài đã khiến đoạn QL27 qua xã Hòa Sơn, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ) ngập hoàn toàn. Điểm ngập sâu nhất 1,2 m kéo dài khoảng 150 m, làm phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng chức năng chốt chặn, cấm phương tiện lưu thông trên QL27 đang bị ngập sâu ẢNH: T.X

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết tình trạng ngập lụt trên địa bàn xã đã từ tối 20.11. Nước lũ dâng cao khiến tuyến QL27 bị tê liệt. Nước lũ dâng cao từ 18 - 22 giờ cùng ngày, lực lượng đã có mặt điều tiết giao thông, nhưng sau 22 giờ phải lập chốt chặn, cấm xe qua tuyến đường.

"Trước tình hình ngập lụt ở QL27, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền xã Dray Bhăng và xã Liên Sơn Lắk chặn phương tiện từ xa và đảm bảo lương thực, an toàn cho người dân", ông Trung nói.

Xe chuyên dụng khắc phục điểm sạt lở trên QL27 ẢNH: T.X

Theo ông Trung, chính quyền địa phương đã bố trí xuồng lớn tại điểm ngập sâu để hỗ trợ di chuyển người dân có nhu cầu đặc biệt và khẩn cấp qua lại, đảm bảo không để ai bị mắc kẹt.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Sơn, tuyến QL27 đoạn qua buôn Cuah (xã Hòa Sơn) bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông, các phương tiện không thể lưu thông. UBND xã Hòa Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều 3 xe múc tổ chức thu dọn đất đá, khắc phục hiện trường và đảm bảo thông xe trên toàn tuyến.

Đề xuất xây dựng cống thoát nước dọc QL27

Ông Nguyễn Thanh Minh, quyền Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, cho biết tình trạng ngập cục bộ, đặc biệt là đoạn từ Km 15 - Km 18 trên QL27, thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của các trường học trong khu vực.

Công an xã Hòa Sơn đưa cháu bé vượt lũ đi bệnh viện ẢNH: T.X

"Tình trạng ngập cục bộ trên QL27 xảy ra do hai bên đường không có mương thoát nước. Trận mưa vào đầu tháng 10 được xem là trận mưa lịch sử, kéo dài hơn 3 tiếng với lượng nước quá lớn đổ về, khiến tuyến QL27 bị ngập sâu", ông Minh nói.

Ông Minh thông tin, năm 2023, cống thoát nước ngầm tại đoạn QL27 này đã được đưa vào sử dụng. Hệ thống cống thoát nước ngầm dài khoảng 3.800 m với đường kính ống khoảng 1,5 m, đã phát huy rất hiệu quả. Tuy nhiên, công suất của cống thoát nước ngầm sẽ quá tải nếu xảy ra tình trạng mưa lớn như trận mưa lịch sử vừa qua.

QL27 bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt giao thông ẢNH: T.X

Theo ông Nguyễn Thanh Minh, chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến QL27. Ông nhấn mạnh, cần xây dựng một hệ thống thoát nước quy mô lớn, đủ khả năng dẫn dòng trong mùa mưa, nhằm hạn chế tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông, đồng thời duy trì ổn định đời sống hai bên tuyến đường.

“Mỗi khi mưa lớn, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã phối hợp lực lượng chức năng túc trực 24/24, kiểm tra hồ đập, đồng thời chốt chặn, hướng dẫn người dân di chuyển qua các đoạn ngập sâu, nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản”, ông Minh nói.