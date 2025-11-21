Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Lũ đang xuống, mưa lớn diện rộng giảm dần

Chí Nhân
Chí Nhân
21/11/2025 06:50 GMT+7

Trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa lũ đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Trong khi đó, mưa lớn diện rộng giảm dần và đến ngày 24.11 sẽ giảm nhanh.

Trong đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn vẫn xuất hiện một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa nhưng lượng và diện đã giảm đáng kể. Trong khi đó, trên các sông lũ đang xuống và tiếp tục xuống mức báo động 1 trong những giờ tiếp theo.

Lũ đang xuống, mưa lớn diện rộng giảm dần- Ảnh 1.

Trên các sông lũ đang xuống dần, mưa cũng thu hẹp về diện và lượng

ẢNH: BÁ DUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Còn sông Krông Ana lên chậm, mực nước trên mức báo động 3.

Trong 24 giờ tới, trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh ở Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 - 3, trên sông Cái tại Nha Trang và sông Cái - Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1- 2; lũ trên các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1 đến báo động 1.

Lũ đang xuống, mưa lớn diện rộng giảm dần- Ảnh 2.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực trên

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Đáng chú ý, đợt mưa lớn đang thu hẹp và giảm dần về lượng. Đêm qua và sáng sớm nay (21.11), phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102 mm…

Ngày và đêm nay, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đợt mưa có xu hướng giảm nhẹ và thu hẹp đến đêm 23.11, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ ngày 24.11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm nhanh.

Tin liên quan

Cảnh báo lũ lịch sử trên sông Ba, nhiều tỉnh tiếp tục mưa rất lớn 400 mm

Cảnh báo lũ lịch sử trên sông Ba, nhiều tỉnh tiếp tục mưa rất lớn 400 mm

Mưa rất lớn kéo dài khiến lũ trên các sông ở miền Trung tiếp tục lên nhanh; cảnh báo trên sông Ba (Đắk Lắk) lũ đặc biệt lớn và có thể đạt mức lịch sử trong hôm nay.

Hôm nay bắt đầu vào đỉnh triều cường, TP.HCM nhiều nơi lại ngập nặng

Khám phá thêm chủ đề

lũ đang xuống mưa giảm mưa lớn lũ trên sông Ba Sạt lở lũ quét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận