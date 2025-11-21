Lũ đang xuống, mưa lớn diện rộng giảm dần

Trong đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn vẫn xuất hiện một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa nhưng lượng và diện đã giảm đáng kể. Trong khi đó, trên các sông lũ đang xuống và tiếp tục xuống mức báo động 1 trong những giờ tiếp theo.

Trên các sông lũ đang xuống dần, mưa cũng thu hẹp về diện và lượng ẢNH: BÁ DUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.



Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Còn sông Krông Ana lên chậm, mực nước trên mức báo động 3.

Trong 24 giờ tới, trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh ở Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 - 3, trên sông Cái tại Nha Trang và sông Cái - Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1- 2; lũ trên các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1 đến báo động 1.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực trên NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Đáng chú ý, đợt mưa lớn đang thu hẹp và giảm dần về lượng. Đêm qua và sáng sớm nay (21.11), phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102 mm…

Ngày và đêm nay, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đợt mưa có xu hướng giảm nhẹ và thu hẹp đến đêm 23.11, phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ ngày 24.11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm nhanh.