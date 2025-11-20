Hôm nay bắt đầu vào đỉnh triều cường, TP.HCM nhiều nơi lại ngập nặng

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào 7 giờ sáng nay, đỉnh triều cường cao nhất tại Nhà Bè là 1,52 m, xấp xỉ mức báo động 2; còn tại trạm Phú An đã vượt báo động 2 là 0,05 m; đặc biệt, trạm Thủ Dầu Một lên 1,66 m vượt báo động 3 ở mức 0,06 m.



Người dân TP.HCM lại đối mặt với kỳ triều cường mới, nhiều nơi tiếp tục ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 22.11 (nhằm ngày 1 - 3.10 âm lịch) tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, trùng với thời gian đi làm và tan ca nên người dân cần lưu ý những khu vực, tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng để phòng tránh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, triều cường vùng ven biển phía đông của Nam bộ tiếp tục lên, đỉnh triều cao nhất kéo dài trong ngày 21 - 22.11 tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15 - 4,2 m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự báo kéo dài đến ngày 24.11. Khu vực ven biển phía đông của Nam bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.