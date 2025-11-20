Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay bắt đầu vào đỉnh triều cường, TP.HCM nhiều nơi lại ngập nặng

Chí Nhân
Chí Nhân
20/11/2025 09:49 GMT+7

Từ chiều tối qua và sáng nay 20.11, triều cường đạt mức cao và đã gây ngập nhiều vùng trũng thấp ở TP.HCM. Đỉnh triều tiếp tục tăng và duy trì mức cao trong một vài ngày tới.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào 7 giờ sáng nay, đỉnh triều cường cao nhất tại Nhà Bè là 1,52 m, xấp xỉ mức báo động 2; còn tại trạm Phú An đã vượt báo động 2 là 0,05 m; đặc biệt, trạm Thủ Dầu Một lên 1,66 m vượt báo động 3 ở mức 0,06 m.

Hôm nay bắt đầu vào đỉnh triều cường, TP.HCM nhiều nơi lại ngập nặng - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM lại đối mặt với kỳ triều cường mới, nhiều nơi tiếp tục ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 22.11 (nhằm ngày 1 - 3.10 âm lịch) tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, trùng với thời gian đi làm và tan ca nên người dân cần lưu ý những khu vực, tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng để phòng tránh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, triều cường vùng ven biển phía đông của Nam bộ tiếp tục lên, đỉnh triều cao nhất kéo dài trong ngày 21 - 22.11 tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15 - 4,2 m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự báo kéo dài đến ngày 24.11. Khu vực ven biển phía đông của Nam bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan

Triều cường đạt đỉnh, gây ngập nặng ở TP.HCM và Nam bộ vào ngày nào?

Triều cường đạt đỉnh, gây ngập nặng ở TP.HCM và Nam bộ vào ngày nào?

Nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên vùng biển Nam bộ có khả năng gây mưa lớn cho khu vực này và TP.HCM. Mưa lớn kết hợp đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch đang lên nhanh và đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Người dân TP.HCM đối mặt với thời tiết nguy hiểm vào tuần tới

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường triều cường đạt đỉnh TP.HCM ngập triều cường vượt báo động 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận