Bằng mọi giá phải tiếp cận cứu dân rốn ngập lụt Khánh Hòa trong đêm

Tối 20.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn tại tỉnh Khánh Hòa, kết hợp trực tuyến với 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng, trung tướng Lê Quang Đạo (Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích, trong đó 6 người chết trên đèo Khánh Lê và 2 người trên đèo Khánh Sơn. Có 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập, nhiều gia đình bị ngập cao đến mái nhà tại P.Tây Nha Trang, P.Nam Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Diên Điền.

"Tôi và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đi kiểm tra thấy trên địa bàn Nha Trang vẫn còn khá nhiều khu vực có người dân đang bị cô lập. Các đồng chí báo cáo phương châm 4 tại chỗ, nhưng tôi thấy nhiều nơi còn hình thức", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu để cứu dân, không để người dân trên nóc nhà cả đêm chưa được cứu.

"Mạng sống của người dân là trên hết, là tối thượng. Các địa phương phải nắm chắc vị trí ngập sâu, lên sơ đồ, bằng mọi giá phải tiếp cận trong đêm. Chỗ nào dân còn chần chừ, lực lượng công an, quân đội phải vào cuộc cưỡng chế di dời ngay", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường sạt lở khiến 6 người chết trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Để ứng cứu cho người dân ảnh hưởng do đợt lũ lịch sử tại Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 227 phương tiện tham gia cứu hộ. Toàn tỉnh đã di dời 846 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bộ Quốc phòng duy trì 2 máy bay trực thăng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để ứng cứu.

Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại tại Khánh Hòa khoảng 760 tỉ đồng, bao gồm hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết; nhiều tuyến đường, cống tràn, đập dâng bị hư hỏng.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) chiều 20.11 ẢNH: BÁ DUY

[FLYCAM] Ngập lụt ở Khánh Hòa: Nước chảy xiết, quân đội gấp rút cứu hộ suốt đêm ngày

Trên cơ sở nguồn hỗ trợ 50 tỉ đồng của Chính phủ, tỉnh đã chi khẩn cấp 112 tỉ đồng phân bổ cho các xã, phường khắc phục thiệt hại, tập trung mua nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, điều tiết giao thông tại các tuyến huyết mạch, cung cấp thuốc men và hướng dẫn đảm bảo vệ sinh sau lũ.

Trước đó, chiều cùng ngày (20.11) , Phó thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra xã Suối Hiệp, các khu dân cư bị chia cắt ở xã Diên Khánh, động viên và tặng quà người dân vùng lũ tại Khánh Hòa.