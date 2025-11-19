Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Huy động toàn lực cứu dân vùng lũ Đắk Lắk

Cân nhắc sử dụng trực thăng ứng cứu vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 19.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai tại vùng lũ Đắk Lắk.

Tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sau đó, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, huy động mọi nguồn lực có thể để tiếp cận người dân đang bị mắc kẹt.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp khẩn về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk ẢNH: VGP/GIA HUY

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, các lực lượng liên quan ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tài sản, hoa màu sẽ khôi phục lại sau đợt mưa lũ. Đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án tiếp cận nhanh nhất đến những khu vực đang bị cô lập. Căn cứ tình hình thời tiết để cân nhắc sử dụng trực thăng phục vụ quan sát hoặc ứng cứu, đồng thời huy động tối đa phương tiện hiện có của các đơn vị.

Phó thủ tướng nhấn mạnh lực lượng tại chỗ phải chủ động trong mọi tình huống, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là lương khô và nước uống, cho người dân. Phối hợp với Quân khu 5 để kịp thời bổ sung nguồn nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Theo Phó thủ tướng, dự báo mưa lớn tiếp diễn, trong khi nền đất đã thấm nước nhiều ngày, nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt tại khu vực miền núi phía tây Đắk Lắk. Do đó, tỉnh vừa ứng phó ngập lụt vùng hạ du, vừa tăng cường cảnh báo và ứng phó sạt lở tại trung du, miền núi.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: T.X

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng lập chốt, kiểm soát nghiêm ngặt, không cho người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm; ngành viễn thông phải duy trì thông tin liên lạc để phục vụ chỉ đạo, nắm tình hình và hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo, kiến nghị Trung ương những nội dung cần hỗ trợ.

Hơn 8.500 hộ dân bị ảnh hưởng

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt nhiều khu vực, làm 1 người tử vong do sạt lở đất; 80 thôn xóm bị ngập, hơn 8.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều xã ven sông Ba, sông Kỳ Lộ đang bị ngập từ 1 - 3 m, giao thông chia cắt, cô lập; hơn 1.900 hộ với hơn 5.600 nhân khẩu được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: T.X

Trong 24 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to. Mực nước tại các con sông, như: sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Hinh… đang dâng cao. Các hồ thủy điện, thủy lợi trong tỉnh đang vận hành theo quy trình nhằm giảm lũ cho hạ du.

Các lực lượng chức năng được huy động tối đa để ứng phó, hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn hệ thống hồ chứa trên địa bàn. Các đơn vị trực ban 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý tình huống, đặc biệt tại các công trình xung yếu, ven sông suối hoặc đang thi công.