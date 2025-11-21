Miền Trung sáng nay 21.11 tiếp tục oằn mình trong ngập lụt nghiêm trọng khi nước dâng nhanh tại Gia Lai, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vẫn còn 3 con sông ở mức lũ vượt báo động 3, nguy cơ gây chia cắt, cô lập thêm nhiều khu vực dân cư. Tại hiện trường, phóng viên Thanh Niên túc trực ở các rốn ngập và “điểm nóng”, liên tục tường thuật hoạt động cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ di dời người dân và phản ánh tình hình thực tế từng phút trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.