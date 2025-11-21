Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Live Vào rốn ngập lụt Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Gia Lai: PV Thanh Niên có mặt ở các 'điểm nóng'

Thanh Niên
Thanh Niên
21/11/2025 09:44 GMT+7

Sáng nay 21.11, dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vẫn còn 3 sông có lũ vượt báo động 3. Phóng viên Thanh Niên tiếp tục có mặt tại các 'điểm nóng' tường thuật trực tiếp các hoạt động cứu trợ, giải cứu người dân ở các rốn ngập miền Trung.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Miền Trung sáng nay 21.11 tiếp tục oằn mình trong ngập lụt nghiêm trọng khi nước dâng nhanh tại Gia Lai, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vẫn còn 3 con sông ở mức lũ vượt báo động 3, nguy cơ gây chia cắt, cô lập thêm nhiều khu vực dân cư. Tại hiện trường, phóng viên Thanh Niên túc trực ở các rốn ngập và “điểm nóng”, liên tục tường thuật hoạt động cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ di dời người dân và phản ánh tình hình thực tế từng phút trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Nhiều nơi ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chìm trong biển nước từ tối qua 19.11, người dân cầu cứu khi giao thông bị chia cắt, phương tiện liên lạc mất sóng. Phóng viên Thanh Niên ghi nhận tình hình ngập lụt tại các 'điểm nóng' miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

