Đời sống Cộng đồng

Website cứu trợ khẩn cấp ra mắt, kết nối người dân vùng ngập lụt và nhà hảo tâm

Phan Diệp
Phan Diệp
21/11/2025 08:55 GMT+7

Giữa những ngày Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà gánh chịu lũ lịch sử, một ứng dụng website cộng đồng 'trình làng' với nhiều tính năng kết nối hiệu quả giữa người cần cứu trợ và các nhà hảo tâm.

Website cuutro.jci.vn là ứng dụng web cộng đồng do Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Việt Nam (JCI) chi hội Đà Lạt phối hợp cùng JCI Việt Nam thực hiện, vừa ra mắt tối 19.11 để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Nền tảng này hướng đến việc kết nối nhanh chóng giữa người dân, hộ gia đình, trường học, cơ sở y tế đang đang cần cứu trợ; nhà tài trợ, nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ có thể ủng hộ hiện vật, nhân lực, phương tiện; nhà cung cấp đăng bán nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu với giá hỗ trợ đặc biệt dành cho đội cứu trợ; ban điều phối, các đội thiện nguyện và tình nguyện viên để cùng cập nhật, giám sát, hỗ trợ phân bổ đúng nơi.

Ra mắt trang web thông tin cứu hộ cho người dân vùng ngập lụt - Ảnh 1.
Ra mắt trang web thông tin cứu hộ cho người dân vùng ngập lụt - Ảnh 2.

Trang web chính thức đưa vào sử dụng, người dân đã gửi thông tin để được hỗ trợ trong đợt lũ đang xảy ra ở Khánh Hoà, Đắk Lắk

Ảnh: JCI

Cần những thao tác đơn giản, cách sử dụng website, người dùng chỉ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập: cuutro.jci.vn

Bước 2: Chọn 1 trong 2 mục:

  • Cần nhận: Đăng tin khẩn hoặc nhu cầu cụ thể;
  • Cần cho: Đăng nhu yếu phẩm, đồ dùng bạn hoặc doanh nghiệp có thể ủng hộ, hoặc đăng bán giá tốt;

Bước 3: Điền biểu mẫu chuẩn, bấm Gửi;

Bước 4: Theo dõi điểm phát và khung giờ phát trên bản đồ;

Bước 5: Cập nhật minh chứng sau khi trao hoặc nhận hỗ trợ;

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện người phát triển ứng dụng cho biết, trang web cộng đồng kết nối người cần giúp đỡ và nhà hảo tâm đã được JCI chi hội Đà Lạt thiết kế sơ bộ từ hồi dịch Covid-19 năm 2021.

Ra mắt trang web thông tin cứu hộ cho người dân vùng ngập lụt - Ảnh 3.

Một người cần tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ ở tỉnh Phú Yên cũ trên trang web

Ảnh: JCI

Ứng dụng được bắt đầu được nâng cấp các tính năng từ 2 tháng trước. Khi tình hình lũ lụt diễn ra rất phức tạp ở khu vực TP.Huế, Đà Nẵng và hiện tại là Khánh Hoà, Đắk Lắk… JCI Việt Nam mong muốn được lan tỏa website đến với cộng đồng.

Sau khi các nhà hảo tâm thao tác nhập thông tin về những thứ cần cho, ban điều hành sẽ gọi lại xác minh, chuyển vật dụng đến điểm tập kết, phân loại. Tùy trường hợp, JCI Việt Nam có trao quà trực tiếp, hoặc gián tiếp bằng cách gửi đến các đơn vị, chính quyền địa phương.

Những ngày qua, khi trên mạng xã hội liên tục có nhiều bài đăng cầu cứu trong cơn lũ dữ, JCI Việt Nam cho biết website hỗ trợ hiệu quả trong việc giúp người dân nhập thông tin rõ ràng, tập trung, không bị phân tán.

Ra mắt trang web thông tin cứu hộ cho người dân vùng ngập lụt - Ảnh 4.

Thành viên JCI trong một đợt tặng quà thiện nguyện

Ảnh: JCI

Với các biểu mẫu rõ ràng, người cần cứu trợ khẩn cấp chỉ cần điền địa chỉ, số điện thoại. Các đội nhóm, đơn vị hoặc chính quyền địa phương có thể căn cứ để phân bổ đến hỗ trợ kịp thời nhờ tính năng định vị vị trí cần cứu trợ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho biết: "Dù là một tin nhắn chia sẻ, một nhu cầu được đăng, hay một nguồn lực nhỏ được trao đi cũng đều có thể chạm tới đúng người, đúng lúc, giữa những ngày gian khó".

JCI (Junior Chamber International) là Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới, hiện diện tại 127 quốc gia và hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong thúc đẩy 17 SDGs￼. Tại Việt Nam, JCI hoạt động từ năm 2008, phát triển thành mạng lưới các chi hội trên toàn quốc với nhiều dự án cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và hoạt động kết nối quốc tế nổi bật



Đêm 19.11 và rạng sáng 20.11, nước sông Dinh vượt mức lũ lịch sử 1986 khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu; người dân không kịp trở tay, kêu cứu khẩn cấp trong tình trạng bị cô lập.

Xem thêm bình luận