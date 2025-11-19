Nha Trang ngập nặng, có nơi gần 2 m: Đường chia cắt, người dân kiệt sức chống lũ

Hôm nay 19.11, các tuyến đường của các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục bị ngập nặng do nước lũ dâng cao từ đêm 18.11. Các tuyến đường 23 Tháng 10, đường Võ Nguyên Giáp (P.Tây Nha Trang) nhiều đoạn ngập cục bộ khiến xe cộ không qua lại được.

Nước lũ sông Cái Nha Trang dâng cao tối 18.11 đã làm nhiều tuyến đường tại Nha Trang ngập nặng ẢNH: BÁ DUY

Người dân vất vả di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đường nối xã Khánh Vĩnh về các phường tại Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Lũ chồng lũ, Nha Trang ngập trong biển nước

Nhiều xe chết máy hoặc ngại băng qua vùng nước ngập phải lựa chọn phương án "trung chuyển" bằng xe tải ẢNH: BÁ DUY

Tại phường Tây Nha Trang, mực nước quanh Trường THPT Hà Huy Tập dâng cao hơn so với chiều 18.11 khiến trường không thể tổ chức dạy học. Nhiều người dân phải đi lại bằng ghe xuồng, nước lũ mang theo rác thải bủa vây khắp nơi.

Các đường liên thôn của phường Tây Nha Trang đều ngập nặng, phải giăng dây hạn chế người qua lại ẢNH: BÁ DUY

Các khu dân cư nước ngập ngang bụng ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Thạch (phường Tây Nha Trang) cho biết do nhà ngập, cúp điện từ tối qua nên không nấu ăn được và điện thoại cũng hết pin. Anh tranh kiếm chỗ sạc và đem thức ăn, nước uống về cho người nhà

ẢNH: BÁ DUY

Phường Tây Nha Trang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lụt này khi có 25/49 tổ dân phố bị ngập. Khu vực ngập sâu là các tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình, với mức ngập trung bình 0,3 - 0,7 m, nơi ngập sâu nhất lên đến gần 2 m. Cầu gỗ Phú Kiểng, tuyến dân sinh quan trọng khu vực Vĩnh Ngọc (cũ), bị nước lũ cuốn sạch 285 m, khiến việc đi lại gần như tê liệt.

Chị Tuyết Vân (ở chợ Ga, P.Tây Nha Trang) cho biết, sáng nay đi làm về chị phải gửi xe người quen rồi lội bộ vào nhà. Trong nhà chị nước lên cao gần 0,5 m ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18.11, nước lũ lại cuồn cuộn chảy về phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh. Nhiều gia đình vừa dọn dẹp xong sau trận lụt ngày 17.11 phải vội vàng kê đồ đạc lên cao. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, các tuyến đường như Bàu Mác, Phú Trung, Quy Đông, Lương Định Của (Hương Lộ 45) đã chìm trong "biển nước".

Tranh thủ nước rút, sáng nay 19.11 nhiều người dân P.Tây Nha Trang chèo thuyền ra kiếm lương thực, nước uống để chuẩn bị đón đợt lũ mới dự kiến vào tối nay 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Trong đêm 18.11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phường Tây Nha Trang đã di dời hơn 150 người ra khỏi vùng ngập. Các lực lượng túc trực điểm chốt ở đường 23 Tháng 10 để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân, trong đó Công an tỉnh huy động hơn 11.000 người cùng 78 xe chuyên dụng, 18 xuồng ca nô, hơn 2.000 áo phao. Lực lượng dân quân tự vệ huy động gần 5.700 người, lực lượng xung kích hơn 3.100 người.

Nước lũ bủa vây, nhiều người dân Nha Trang chạy xe ô tô lên cầu đậu để tránh ngập. Anh Trung Kiên (phường Tây Nha Trang) cho biết đã đậu xe ở đây 3 ngày, không dám đưa về nhà vì nghe dự báo nước còn lên nữa ẢNH: BÁ DUY

Dự kiến chiều tối nay 19.11, các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang tiếp tục ngập sâu do nước lũ sông Cái Nha Trang dự báo vượt báo động 3 ẢNH: BÁ DUY

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương như Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Ranh đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 19.11. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, trong 2 ngày 17 và 18.11, toàn tỉnh có khoảng 350 trường với hơn 230.000 học sinh nghỉ học hoặc học online.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa sáng 19.11, mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã khiến 11 người chết, 1 người mất tích, hơn 9.000 nhà dân tại 14 xã, phường ngập nặng, với tổng thiệt hại sơ bộ lên tới 372 tỉ đồng.