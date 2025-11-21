Thủ tướng chỉ đạo khẩn trong đêm: Tập trung tối đa cứu dân, giảm thiểu thiệt hại mưa lũ

Tối 20.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong bối cảnh mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ đặc biệt lớn, khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập sâu và chia cắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn trong đêm 20.11, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên Ảnh: Huy Đạt

Tham dự tại đầu cầu tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành và Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đợt mưa từ ngày 15 - 20.11 đã đẩy mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch vượt mức lịch sử, làm ngập diện rộng ở 34 xã, phường. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, hàng chục ngàn hộ bị ảnh hưởng, hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Tính đến 21 giờ tối 20.11, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 người tử vong và 6 người mất tích; nhiều tuyến điện, viễn thông và hạ tầng thiết yếu bị tê liệt.

Hàng nghìn héc ta cây trồng và vật nuôi bị cuốn trôi, trường học và trạm y tế bị cô lập trong tình trạng thiếu điện.

Trong khi đó, lực lượng quân đội, công an và biên phòng đang nỗ lực vượt lũ, huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện để sơ tán người dân và tiếp cận các điểm ngập sâu, dù dòng chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bằng mọi cách tiếp cận khu vực ngập sâu, cứu hộ người dân trong đêm Ảnh: Huy Đạt

Trước tình hình cấp bách, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm để giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.

Lắng nghe báo cáo từ các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất cho việc bảo vệ tính mạng người dân, coi cứu người là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tìm mọi cách tiếp cận các khu vực đang bị cô lập, không để người dân thiếu lương thực, nước uống hay hỗ trợ y tế; đồng thời nhanh chóng đưa thực phẩm ăn liền và hàng cứu trợ đến những nơi còn đang ngập sâu.

Đầu cầu tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ngồi bàn chủ trì, bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn và lãnh đạo Quân khu 5 tham gia họp khẩn Ảnh: Huy Đạt

Song song với công tác cứu hộ, Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, chăm lo cho người bị thương, bố trí chỗ ở tạm cho những gia đình mất nhà cửa và sớm khắc phục điện, viễn thông, giao thông để ổn định cuộc sống sau lũ.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, từ việc chuẩn bị nguồn ngân sách, duy trì lực lượng ứng cứu đến việc khử trùng môi trường, bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường...

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng và kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất, với thông điệp: "Ai có gì giúp nấy, ai có của góp của, ai có công góp công".

Nhiều nơi ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chìm trong biển nước từ tối 19.11, người dân cầu cứu khi giao thông bị chia cắt, phương tiện liên lạc mất sóng.

Ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn (Bình Định cũ) có đến 50 người chết và mất tích.