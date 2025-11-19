Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt tại Algeria

Đậu Tiến Đạt
19/11/2025 16:22 GMT+7

Tối 18.11 theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 19.11 theo giờ Hà Nội), ngay sau khi tới thủ đô Algiers, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính, phu nhân Lê Thị Bích Trân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi cảm nhận được "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" tài sản vô giá của đất nước ta trong mọi hoàn cảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Algeria - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp

ẢNH: NHẬT BẮC

Theo Thủ tướng, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" của Việt Nam chính là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Algeria đã đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thủ tướng cho biết, trong đoàn có đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn được nhân dân Algeria yêu mến, kính trọng.

Thủ tướng, cho rằng cộng đồng người Việt Nam sống trong tình cảm tốt đẹp mà Algeria dành cho Việt Nam, đây là điều rất đáng tự hào, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục góp phần để tình cảm này ngày càng đơm hoa, kết trái qua các thế hệ, đưa quan hệ song phương năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống khá ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại, Thủ tướng cho biết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa với nhiều luật, nghị định, chính sách nhằm hỗ trợ cho cộng đồng như về quốc tịch, nhà ở…

Qua đó, "bà con kiều bào dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của đất nước", cùng chung tay phát triển đất nước, Thủ tướng chia sẻ.

Chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là khi bà con gặp khó khăn cần hỗ trợ, Thủ tướng đề nghị bà con đoàn kết, sẻ chia, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; cố gắng học tập, làm việc tốt, tranh thủ học hỏi nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước…; mong muốn Hội người Việt tại Algeria sớm được thành lập.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, dự kiến Việt Nam - Algeria sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới, qua đó thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Algeria - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tặng quà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria

ẢNH: NHẬT BẮC

Trong các cuộc làm việc, Thủ tướng sẽ đề nghị phía Algeria tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Algeria.

Thủ tướng mong bà con có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước bạn và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai bên, luôn nhớ về quê hương, đất nước và khi có điều kiện thì đóng góp cho quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng bà con cộng đồng quà quê hương; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng 10 suất học bổng cho bà con cộng đồng và giới thiệu ứng dụng dạy và học tiếng Việt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Xem thêm bình luận