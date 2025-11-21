100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ: Thực hư thông tin có người chết khi lặn

Mạng xã hội lan truyền các bài đăng kêu gọi người dân ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không lặn nước trong thời điểm này, cho rằng có người tử vong do ngộp nước và chết do nguồn nước bị nhiễm axit do 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ bị vỡ.

"Bà con ai có người nhà đang lặn tôm kêu lên giùm, nghe nói mấy can axit bị bung nắp, thôn 5 thôn 6 có người bị chết rồi", nội dung một tài khoản Facebook chia sẻ. "Vũng Me có ai có người nhà đang lặn gọi kêu lên chứ nước bị nhiễm...", nickname H.B viết. Những bài viết này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, khiến nhiều người lo lắng, nhất là tại các khu vực đang ngập sâu vì mưa lũ.



Mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều người ở Đắk Lắk chết do nước nhiễm hóa chất từ 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an phường Sông Cầu, Đắk Lắk cho biết đơn vị đã trực tiếp liên hệ người dân tại các địa bàn để xác minh và khẳng định đây là tin đồn sai sự thật. Không có căn cứ cho thấy nước nhiễm axit hay việc axit trôi ra biển, không có trường hợp người dân tử vong do ngộp nước nhiễm axit như mạng xã hội lan truyền.

Công an phường Sông Cầu khẳng định đây là thông tin sai sự thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục nắm tình hình, truy tìm nguồn phát tán thông tin và làm việc với các trường hợp đăng tải nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận. Đơn vị đồng thời khuyến cáo người dân không lo lắng quá mức và tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận, kiểm chứng.