Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ: Thực hư thông tin có người chết khi lặn

Dương Lan
Dương Lan
21/11/2025 13:29 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền thông tin 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ bị vỡ dẫn đến người dân lặn nước bị ngộp thở, có nhiều trường hợp tử vong do nhiễm axit. Thực hư ra sao?

Mạng xã hội lan truyền các bài đăng kêu gọi người dân ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không lặn nước trong thời điểm này, cho rằng có người tử vong do ngộp nước và chết do nguồn nước bị nhiễm axit do 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ bị vỡ.

"Bà con ai có người nhà đang lặn tôm kêu lên giùm, nghe nói mấy can axit bị bung nắp, thôn 5 thôn 6 có người bị chết rồi", nội dung một tài khoản Facebook chia sẻ. "Vũng Me có ai có người nhà đang lặn gọi kêu lên chứ nước bị nhiễm...", nickname H.B viết. Những bài viết này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, khiến nhiều người lo lắng, nhất là tại các khu vực đang ngập sâu vì mưa lũ. 

Thông tin về axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ và sự thật về các ca tử vong - Ảnh 1.

Mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều người ở Đắk Lắk chết do nước nhiễm hóa chất từ 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an phường Sông Cầu, Đắk Lắk cho biết đơn vị đã trực tiếp liên hệ người dân tại các địa bàn để xác minh và khẳng định đây là tin đồn sai sự thật. Không có căn cứ cho thấy nước nhiễm axit hay việc axit trôi ra biển, không có trường hợp người dân tử vong do ngộp nước nhiễm axit như mạng xã hội lan truyền.

Thông tin về axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ và sự thật về các ca tử vong - Ảnh 2.

Công an phường Sông Cầu khẳng định đây là thông tin sai sự thật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục nắm tình hình, truy tìm nguồn phát tán thông tin và làm việc với các trường hợp đăng tải nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận. Đơn vị đồng thời khuyến cáo người dân không lo lắng quá mức và tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận, kiểm chứng.

100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, công an phát cảnh báo nguy hiểm

Tin liên quan

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Rạng sáng 21.11, chuyến xe của nhóm cứu hộ Ghềnh Chè từ Thái Nguyên đã chính thức có mặt tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tuy nhiên, hành trình đến với tâm lũ này không dễ dàng. Dưới đây là kinh nghiệm của nhóm dành cho những đoàn cứu hộ đến sau.

Người dân Phú Yên cũ xin giúp đỡ đồ ăn vì 'nhiều người đói, rét'

Website cứu trợ khẩn cấp ra mắt, kết nối người dân vùng ngập lụt và nhà hảo tâm

Khám phá thêm chủ đề

nhiễm axit thông tin sai sự thật Công an Phường sông cầu Mưa lũ vùng lũ phú yên cũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận