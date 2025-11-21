Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Khoảnh khắc đoàn tụ như phép màu

Cao An Biên - Phạm Hữu - Huy Đạt
21/11/2025 12:21 GMT+7

Sáng nay 21.11, cô cháu gái bật khóc nức nở tìm ông ngoại bị mất liên lạc 2 ngày nay ở vùng rốn lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Sau đó, điều bất ngờ xảy ra khiến những người chứng kiến vỡ òa.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên lúc 9 giờ 30 phút sáng 21.11, chị Kim Ngân (30 tuổi) sống ở phường Phú Yên (Đắk Lắk) tìm tới khu vực trước đoạn lũ ngập sâu, dâng cao ở xóm Đồng, thôn Phước Lộc 2 nhìn xa xăm, bật khóc.

Chị cho biết ông ngoại mình là cụ Lê Văn Long (75 tuổi) đã mất liên lạc suốt 2 ngày nay. Dù gia đình đã làm mọi cách để kết nối nhưng không được, cũng không có cách nào tiếp cận đến nhà của ông vì nước lũ dâng cao, chảy xiết nên chỉ có thể mong chờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các đội cứu trợ.

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Cháu gái gặp phép màu - Ảnh 1.

Chị Kim Ngân bật khóc, chờ đợi tin tức của ông ngoại

Ảnh: Nhóm phóng viên

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Cháu gái gặp phép màu - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Long được lực lượng chức năng cứu hộ

Ảnh: Nhóm phóng viên

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Cháu gái gặp phép màu - Ảnh 3.

Ông Long kiệt sức sau 2 ngày chống chọi với lũ dữ

Ảnh: Nhóm phóng viên

"2 ngày trước, trong lần cuối gọi ông, ông nói nhà bị sập. Sau đó không có tin tức gì về ông nữa. Ông sống ở nhà một mình, gia đình tôi không biết sức khỏe ông giờ như thế nào, ăn uống ra sao vì khu vực xóm Đồng ngập sâu quá", cô cháu gái bật khóc nức nở nhìn vào biển lũ mênh mông.

"Ông ngoại em đây rồi!"

Hơn 15 phút sau, trong cơn mưa như trút nước giữa phường Phú Yên, từ xa, thấy thuyền của lực lượng chức năng tiến về phía mình, chị Kim Ngân vỡ òa báo với phóng viên Thanh Niên: "Ông ngoại em kìa! Ông ngoại em đây rồi!".

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Cháu gái gặp phép màu - Ảnh 4.

Bàn chân ông cụ nhăn nheo vì ngâm nước lũ nhiều ngày

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cụ ông yếu ớt, kiệt sức được lực lượng chức năng cõng vào khu vực an toàn. Tay chân run rẩy, ông kể 2 ngày nay bị kẹt vì lũ, điện thoại bị rơi xuống nước nên không thể liên lạc với gia đình, nhà cửa thiệt hại nhiều.

Sau 2 ngày màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bốn bề là lũ, ông không giấu được niềm vui. Lập tức, chị Kim Ngân cùng người nhà đưa cụ ông về nhà để ăn uống, chăm sóc sức khỏe. Được đoàn tụ cùng ông, với cô cháu gái chính là phép màu, là khoảnh khắc hạnh phúc đặc biệt.

Bật khóc tìm ông ngoại ở rốn lũ Đắk Lắk: Cháu gái gặp phép màu - Ảnh 5.

Chị Kim Ngân đưa ông ngoại về nhà, gửi lời cám ơn đến đội cứu hộ

Ảnh: Nhóm phóng viên

Chứng kiến cuộc đoàn tụ của gia đình cụ Long, chị Thắm (34 tuổi) một người dân sống ở khu vực này cho biết vô cùng xúc động. Những ngày qua, phường Phú Yên nhiều nơi chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ đã đảo lộn cuộc sống của người dân.

"Mong cho lũ sớm rút để không ai phải chịu khổ nữa, người dân ở đây khổ quá rồi. Mong cho mọi người, nhất là những ông bà cụ bị cô lập được cứu trợ kịp thời", chị bày tỏ.

Khám phá thêm chủ đề

