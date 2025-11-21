Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Quốc lộ 1 tê liệt ở Đắk Lắk: Hàng ngàn xe 'nằm đường' vì lũ lịch sử

Phạm Hữu - Huy Đạt - Cao An Biên
21/11/2025 05:45 GMT+7

Rạng sáng 21.11, hàng chục km quốc lộ 1 qua Đắk Lắk vẫn kẹt cứng. Hàng ngàn xe tải, container và xe khách phải 'nằm đường' 2 ngày liền vì lũ lớn, nhiều tài xế ngủ lại trên xe để chờ nước rút.

Tối 20.11, những phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 qua đoạn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn "nằm" trên đường, không thể di chuyển vì trận lũ lịch sử. Ghi nhận hồi 18 giờ tại quốc lộ 1, khu vực phường Sông Cầu 2, trước đó, CSGT đã lập rào chắn ngăn dòng phương tiện di chuyển qua khu vực. Do đó, các phương tiện từ hướng tỉnh Gia Lai đều bị ùn ứ và kẹt cứng tại đây. Chưa đầy 15 phút, dòng xe này đã kéo dài và nối đuôi nhau đến hàng chục km.

Anh Hồ Viết Danh, tài xế xe container chạy từ Hưng Yên vào TP.HCM nhưng bị kẹt tại địa phận tỉnh Đắk Lắk, cụ thể là khu vực phường Sông Cầu 2. Anh cho biết chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy. Có thể đêm nay anh phải ngủ trên xe vì không thể di chuyển tiếp tục.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 1.

Xe cộ bắt đầu kẹt cứng tại địa phận khu vực phường Sông Cầu 2, hướng từ Gia Lai đổ vào Đắk Lắk

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 2.

Hàng xe "chôn chân" kéo dài suốt tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 3.

Tài xế container Hồ Viết Danh bị kẹt khi di chuyển đến khu vực phường Sông Cầu 2

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 4.

Nhiều tài xế khác ngao ngán vì tình trạng kẹt xe kéo dài vì trận lũ lịch sử này

Trong khi đó, giao thông dọc tuyến quốc lộ 1 hướng phường Sông Cầu 2 về phường Tuy Hòa bị tê liệt hoàn toàn. Hàng ngàn phương tiện gồm: xe tải, congtainer, xe khách đường dài cùng ô tô "chết đứng" trên đường. Dòng xe "nằm đường" này kéo dài đến hơn 60 km.

Ở khu vực phường Bình Kiến, Tuy Hòa, dòng xe "nằm đường" cũng kéo dài từ phường Sông Cầu 2 đến đây. Vào khoảng 22 giờ, tại đây, các tài xế xe khách đường dài, xe container chọn cách ngủ lại trên xe.

Trên chiếc container đậu trên quốc lộ 1 địa phận phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), ông Thanh Thủy (47 tuổi) vừa ngồi trên ghế lái nhưng không thể chợp mắt. Đã gần 0 giờ nhưng ông vẫn ngồi trên ghế vô lăng đó suốt 2 ngày qua.

Ông Thủy cho biết, những hôm trước ông chở hàng từ Gia Lai (Bình Định cũ) vào TP.HCM. Tuy nhiên, đã bị kẹt ở địa phận tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) suốt 2 ngày qua vì tình hình lũ dâng cao, không di chuyển được. Không còn cách nào khách, ông phải ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ chờ tới ngày đường thông thoáng. "Tôi ngủ qua đêm ở trên xe, tình hình thiên tai vậy thì đành chịu thôi chứ không làm gì khác được. Hy vọng sáng nay hoặc ít nhất là ngày mai, lũ rút bớt, giao thông không còn ùn tắc để tôi hoàn thành công việc", ông ngao ngán.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 5.

Hàng ngàn phương tiện như xe tải, container không thể nhúc nhích trên quốc lộ 1 trong thời gian dài

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 6.

Nhiều xe chở khách cũng trong tình cảnh bị kẹt lại trên đường

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 7.

Tài xế xe container Thanh Thủy cho biết đã bị kẹt trên quốc lộ 1 suốt 2 ngày qua

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 8.

Anh Ngọc Như (37 tuổi, tài xế chở hàng Bắc - Nam) bỏ xe vào quán cà phê trên quốc lộ 1 uống nước, "giết" thời gian

Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt, xe “nằm” đường 2 ngày vì lũ lụt - Ảnh 9.

Nhiều tài xế đóng cửa, ngủ trên xe khi xe đang đậu giữa quốc lộ trong 2 ngày qua

Cách đó không xa, anh Ngọc Như (37 tuổi, tài xế chở hàng Bắc - Nam) ngồi trong một quán cà phê trên quốc lộ 1 uống nước, trò chuyện cùng mọi người. Tài xế xe tải này kể rằng anh bị kẹt ở khu vực phường Bình Kiến này từ sáng 20.11. Đến 0 giờ, ngày 21.11 xe không nhúc nhích được.

Tài xế Như nói thêm không chỉ anh mà các tài xế khác cũng phải chịu cảnh tương tự khi nhiều khu vực ở phường Tuy Hòa ngập sâu những ngày qua. Với tình hình hiện tại, ông dự đoán có thể đến ngày mốt mới di chuyển được. "Mọi người ở đây rất dễ thương, nấu bánh, tặng nước cho anh em tài xế chúng tôi bị kẹt lại đây. Những ngày qua mưa nhiều, lũ dâng, mong bà con mình giữ an toàn vượt qua thiên tai", anh bày tỏ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
