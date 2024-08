CSGT TPHCM phạt nồng độ cồn gần 114.000 người trong 8 tháng năm 2024

Trong 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT - Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý 388.497 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 980 tỉ đồng, tạm giữ 143.283 phương tiện (534 ô tô, 141.444 mô tô và 1.305 phương tiện khác), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 82.132 trường hợp.

Trong đó, đã xử lý 113.667 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn gồm: 2 ô tô khách, 22 xe tải, 111 ô tô, 5 xe container, 112.624 xe máy và 903 phương tiện khác.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn trên đường Ảnh: Độc Lập

Bên cạnh đó, có 1.434 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 51.830 trường hợp vi phạm về tốc độ; 1.177 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm quy định về "cơi nới" thùng xe; 26.083 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 8.241 trường hợp đi ngược chiều; 3.622 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 12.830 trường hợp không có giấy phép lái xe; 36.306 trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe; 10.169 trường hợp chở quá số người quy định…

Do đó, để tiếp tục chủ động trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT - Công an TP.HCM sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ.

Cụ thể, CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa như: vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều kiện của người lái xe, chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định, quá tải, quá khổ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm về dừng, đỗ phương tiện…

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động phòng chống đua xe trái phép, chú trọng công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Ngoài ra, khi xử lý các trường hợp vi phạm, CSGT sẽ kiểm tra, rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị và cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.