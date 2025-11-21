Người dân Phú Yên cũ xin giúp đỡ đồ ăn vì 'nhiều người đói, rét'

Sáng 21.11, nhiều khu vực vùng ngập lụt Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục chìm trong lũ dữ. Trên mạng xã hội, rất nhiều người dân đăng tải video, hình ảnh kêu cứu, khi chìm trong biển nước, chưa có đội cứu hộ nào tiếp cận. Họ xin giúp đỡ đồ ăn vì nhiều người bị đói, rét.

Nhiều người dân ở Phú Yên cũ xin được giúp đỡ đồ ăn, lương thực

Facebook anh Dự Nguyễn đăng lời cầu cứu vì xóm nhiều người già, trẻ em, bốn bề là nước, họ không thể ra ngoài, hiện đói và rét.

"Mọi người ơi, cứu hộ cano đang đi có thể giúp vô xóm Tam Gia, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), rất nhiều hộ dân còn ở trong nhà, cano qua giờ không tiếp cận được, xóm nhiều người già, trẻ em 14 - 20 tháng không ra được. Hiện đói, rét với mệt, có người sắp ngất vì lạnh rồi ạ, cứu với ạ".

Người dân ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) ngồi trên mái nhà chờ ứng cứu ẢNH: DPY

Facebook chị Thùy Trang cho biết khu vực Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên cũ (nay là phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều người đang bị đói và rét trên núi: "Nhờ mọi người giúp đỡ đồ ăn ở Hòa Xuân Tây ạ. Khu vực đá dựng, Hòa Xuân Tây (trường Nguyễn Công Trứ chạy vào) nhiều người bị đói và rét trên núi. Ba mẹ em lớn tuổi và mấy người nữa nuôi vịt gần hồ Đồng Dinh, thưa dân cư - đã di chuyển vào núi nhưng đói và rét sắp chết. Cầu mong nhận được sự giúp đỡ đồ ăn. Số điện thoại: 0347982174". Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên liên hệ vào số điện thoại trên thì thuê bao không liên lạc được.

Còn Facebook Huy Lưu đăng: "Cần cứu gấp khu vực thấp nhất tỉnh, thôn Thạch Tuân 2, Hòa Xuân, Đông Đông Hòa (phía dưới đường ray xe lửa) hiện mức nước ngày 21.11 vẫn còn đang ở mái nhà, dân vẫn kẹt trên nóc nhà, dầm mưa, đói khát đợi cứu hộ 2 ngày nay cóng rét lắm rồi cần cứu hộ tới cứu kịp với ạ".

Mong cứu hộ khoảng 100 người mắc kẹt khi tránh lũ

Tương tự, tài khoản Facebook Lê Thị Hoàng Anh đăng bài "khẩn thiết mong cứu hộ" khi nước dâng lên mái nhà, có người già bị liệt, nhiều trẻ em và người lớn ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ. Song, khi PV Thanh Niên liên lạc vào số điện thoại được Hoàng Anh đăng tải thì không thể liên lạc.

Lê Thị Hoàng Anh đăng thông tin kêu cứu lên các hội nhóm trên Facebook ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Facebook Thanh Thúy ở địa chỉ thôn Thạch Tuân 1, Đông Hòa, Phú Yên cũ (gần nhà văn hóa Thạch Tuân 1) kêu cứu: "Nhà em gồm 1 người già , 6 trẻ nhỏ và hơn 8 người lớn. trong đó có vài bé bị nhiễm nước đang rất lạnh và đói, người lớn thì gần như kiệt sức vì phải di chuyển liên tục sang chỗ cao để tránh lũ. Bây giờ mọi người đang rất cần đồ ăn và nước, cần di chuyển tới chỗ trú an toàn hơn".

Ở địa chỉ Nam Bình 1, Đông Hòa, Phú Yên cũ, chị Ngọc Tuyết cho biết ba mẹ chị lớn tuổi cùng 3 cô chú khác đã lên núi tránh lũ. Hiện không có chỗ trú, mất liên lạc, đói, khát và rét 2 ngày nay sắp không trụ nổi. Chị mong đội cứu hộ, cano tiếp cận xung quanh khu vực trại gà, gần doanh trại quân đội cứu giúp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Phạm Ngọc Vinh, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng đang triển khai nhiều tổ công tác để cứu hộ tại các khu vực ngập sâu. Hiện, toàn bộ địa bàn đều trong tình trạng ngập nặng, nhiều điểm bị cô lập và liên tục ghi nhận người dân gọi kêu cứu.

Trong điều kiện tiếp cận khó khăn, lực lượng tận dụng cả xuồng và thùng phuy của người dân để vào được những khu vực nước chảy xiết.

Theo thượng tá Vinh, nhiệm vụ cấp bách lúc này là đưa nhu yếu phẩm đến tất cả các khu vực bị cô lập, đồng thời di chuyển những người có vấn đề sức khỏe đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực mở lối, tiếp tế liên tục và duy trì hỗ trợ cho bà con.

Hình ảnh được Facebook Lê Thị Hoàng Anh đăng tải ẢNH: HOÀNG ANH

Dưới đây là một số điện thoại được chia sẻ về cứu nạn cứu hộ. Báo Thanh Niên chuyển tải với hy vọng bà con cần đến để gọi.

Song, theo ghi nhận, vùng ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên cũ rất rộng, mức độ rất nghiêm trọng. Nhiều nơi bị cúp điện, mất sóng điện thoại kéo dài nên rất có thể có số không liên lạc được.