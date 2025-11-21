Trực thăng quân sự thả cứu trợ vùng ngập lụt, cô lập ở Khánh Hòa – Phú Yên cũ

Sáng nay 21.11, tại sân bay quân sự Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải quân) ở Cam Ranh, Khánh Hòa, các máy bay trực thăng quân sự của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tiếp nhận 700 phần quà thiết yếu của tỉnh Khánh Hoà, chuyển thả hàng cứu trợ ở các địa bàn ngập lụt lâu ngày, bị chia cắt và đang khó khăn về lương thực - thực phẩm ở tỉnh Khánh Hoà và khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Trực thăng quân sự sẽ thả cứu trợ vùng ngập lụt, cô lập ở Khánh Hòa – Phú Yên cũ

Mỗi phần quà thiết yếu này gồm: nước suối, sữa tươi, bánh ngọt, mì gói... Đại tá Nguyễn Quốc Long (Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: "Mặc dù thời tiết xấu, nhưng chúng tôi quyết tâm vượt qua khó khăn để thả hàng vùng cô lập, trong ngày hôm nay".

Trước đó, các máy bay trực thăng quân sự của Trung đoàn Không quân 917 đã tiếp nhận hơn 2 tấn hàng của Quân chủng Phòng không - Không quân, thả cứu trợ địa bàn bị cô lập do mưa lũ tại Khánh Hoà và đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra và giao nhiệm vụ cho các tổ bay Ảnh: Mai Thanh Hải