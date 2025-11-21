Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Krông Ana vẫn tiếp tục lên trong ngày 21.11

Dự báo trong ngày 21.11, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức báo động 3.

Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Krông Ana vẫn tiếp tục lên trong ngày 21.11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 24 giờ tới, trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2; lũ trên các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1 đến báo động 1.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa là cấp 3; các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Gia Lai là cấp 1 đến cấp 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.