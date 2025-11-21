Xuyên đêm giải cứu hàng trăm người giữa lũ: Ghi nhận của PV Thanh Niên ở Đắk Lắk

Dầm mưa lớn, vượt lũ giải cứu dân

Đến 23 giờ ngày 20.11, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn miệt mài dầm mình trong dòng nước lũ để tiếp cận các khu vực bị cô lập tại những thôn Phú Thọ, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Phú Thuận thuộc xã Hòa Thịnh và nhiều điểm ở xã Hòa Đồng (cũ). Nhiều hộ dân đã được giải cứu đưa về trụ sở Đảng ủy xã hoặc những ngôi nhà kiên cố trong vùng để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nước lũ ở một số nơi phía đông của tỉnh đã có dấu hiệu giảm, cho phép lực lượng chức năng tiếp cận và kiểm soát nhiều điểm ngập sâu. Tuy nhiên, lúc hơn 0 giờ ngày 21.11, có mưa lớn kéo dài trở lại khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm giải cứu người dân bị mắc kẹt ở vùng ngập nặng

Mưa lớn, nguy cơ khiến mực nước các sông lại dâng cao, uy hiếp hàng loạt khu dân cư rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, người dân ở những khu vực trũng thấp và ven sông lo lắng, buộc phải đăng tải thông tin cầu cứu lên mạng xã hội.

Người dân ở các vùng ngập sâu tại Đắk Lắk được đưa đến nơi an toàn trong đêm

Một trong số đó là chị Nguyễn Thanh Tuyền, người đã gửi đi lời kêu cứu khẩn thiết khi gia đình 17 người của chị, trong đó có 6 trẻ nhỏ, 5 người già, bao gồm 1 cụ bị tai biến cùng nhiều phụ nữ và thanh niên đang bị nước lũ bao vây, dâng cao đến tận mái nhà.

"Cả khu vực Vườn Thành thuộc khu phố Bàn Nham Nam, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa (Phú Yên cũ) gần như mất liên lạc hoàn toàn, điện thoại không có sóng, khiến tình hình thêm nguy cấp", chị Tuyền cầu cứu.

Tài khoản Facebook Ái Vy cũng cho biết gia đình chị ở Hòa Thịnh đã mất liên lạc từ sáng hôm qua. Bà nội vừa hồi phục sau tai biến còn yếu, trong nhà có 2 cháu nhỏ, nhưng các con đi làm xa bị kẹt lại tại Đèo Cả không thể về. Chị Vy khẩn thiết mong lực lượng cứu hộ tiếp cận vì từ đêm hôm trước đến nay vẫn chưa thấy lực lượng nào vào được khu vực này.

Người dân gọi số điện thoại nào để được giải cứu kịp thời?

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo khẩn về các số điện thoại cứu nạn cứu hộ theo từng cụm khu vực để người dân dễ dàng liên hệ trong trường hợp nguy cấp.

Lực lượng CSGT các tỉnh, thành tăng cường ứng phó lũ lụt tại Đắk Lắk

Nhiều số điện thoại của các đội cứu hộ độc lập cũng được phổ biến rộng rãi để người dân có thể gọi ngay trong trường hợp khẩn cấp.

Cụ thể:

1. Cụm Tuy Hòa – Bình Kiến – Phú Hòa – Tuy An – Ô Loan:

0914 080 457 – 0901 927 199 – 0941 131 177 – 0905 235 575 – 0985 017 016

0944 400 071 – 0918 957 418 – 0905 038 578 – 0984 229 217 – 0935 797 336

0935 785 404 – 0905 132 990 – 0983 940 494 – 0934 807 828 – 0982 875 419

0393 498 779 – 0984 487 473 – 0909 909 661 – 0932 630 000 – 0935 024 468

2. Cụm Đông Hòa – Hòa Hiệp – Hòa Xuân – Tây Hòa – Hòa Thịnh – Hòa Mỹ – Sơn Thành:

0976 975 949 – 0369 074 407 – 0983 399 370 – 0989 073 558 – 0913 880 034

0905 244 103 – 0982 877 767 – 0865 427 504 – 0983 829 193 – 0903 554 654

0982 289 279

3. Cụm Ea Bá – Sơn Hòa – Vân Hòa – Đức Bình – Suối Trai – Ea Ly – Sông Hinh – Tây Sơn:

0949 744 079 – 0982 247 578 – 0905 195 387 – 0916 047 779 – 0905 073 591

0794 591 440 – 0868 757 333 – 0949 788 577 – 0984 190 366 – 0985 017 026

0978 015 179

Từ trưa 20.11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 6 tổ công tác gồm ca nô và các thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng có mặt tại các vùng ngập sâu của phía đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân.

Cùng thời điểm, Công an nhiều tỉnh thành đã điều lực lượng và phương tiện thủy lên tuyến đầu. Công an Đà Nẵng đưa đến 2 xuồng cùng 8 cán bộ chiến sĩ; Công an Quảng Ngãi điều 1 xuồng và 4 cán bộ; Công an Lâm Đồng tăng cường 3 xuồng cùng 3 cán bộ; trong khi Công an Đồng Nai cũng chi viện 2 xuồng với 4 cán bộ chiến sĩ.

Ngoài ra, các lực lượng thuộc Cục CSGT, bao gồm Phòng đường bộ đường sắt, Phòng đường thủy, Thủy đoàn I và Thủy đoàn II, đã được yêu cầu huy động tối đa phương tiện và nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp cận ngay các điểm ngập sâu và những khu dân cư bị cô lập.

PV Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biến mưa lũ cùng công tác cứu hộ tại khu vực miền Trung - Tây nguyên trong những giờ tới.