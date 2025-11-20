Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người
Video Thời sự

Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người

Hải Phong - Đức Nhật
20/11/2025 16:29 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Gia Lai bị ngập nặng, hàng nghìn người phải sơ tán trong đêm. Công an, quân đội và biên phòng dốc toàn lực giải cứu, đưa người già, trẻ nhỏ và các trường hợp nguy cấp ra khỏi vùng nguy hiểm khi nước dâng nhanh và nguy cơ sạt lở tăng cao.

Trước tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở Gia Lai, các lực lượng chức năng đang căng mình ứng cứu. Không khí khẩn trương bao trùm cả khu vực, từng động tác bế, đỡ, dìu nhau thoát khỏi điểm ngập sâu đều gấp gáp như chạy đua với thời gian.

Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người

Trong nhiều giờ liền, Gia Lai chìm trong tình trạng ngập trên diện rộng sau những trận mưa lớn kéo dài. Lực lượng chức năng các địa phương gần như không có phút nghỉ.

Chiều 20.11.2025, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết toàn bộ lực lượng CSGT đã được huy động tối đa để cứu hộ. Tính đến chiều 20.11, họ đã hỗ trợ đưa hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Những người được đưa đi trước hầu hết là trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi.

Gấp rút cứu trợ vùng lũ Gia Lai, nhiều nơi ngập đến mái nhà

Giữa dòng nước lũ, đội cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tiếp cận từng khu phố. Trưa cùng ngày, lực lượng này kịp thời giải cứu một thai phụ sắp sinh tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc, đưa chị đến nơi an toàn để chuyển tiếp đến bệnh viện. Trong đợt này, họ cũng đã hỗ trợ đưa một cụ già đang nguy kịch đi cấp cứu, khi đường sá đã gần như bị chia cắt.

Mưa lũ vẫn tiếp diễn tại các khu vực phía đông tỉnh Gia Lai sáng 20.11.2025, khiến hàng chục xã phường bị cô lập, nhiều nơi ngập sâu đến tận mái nhà. Suốt đêm 19.11, lực lượng cứu hộ cùng các đoàn cứu trợ liên tục vượt nước lớn tiếp cận khu vực nguy hiểm, đưa người dân ra khỏi vùng ngập và chuyển nhu yếu phẩm đến những hộ còn mắc kẹt. Nhiều gia đình phải bỏ lại toàn bộ tài sản, chỉ kịp thoát thân trong đêm.

Công an Gia Lai mang hơn 5.000 phần ăn đến bà con vùng lũ

Từ mạng xã hội: Tiếng khóc cầu cứu trong đêm ở Đắk Lắk

