Trước tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở Gia Lai, các lực lượng chức năng đang căng mình ứng cứu. Không khí khẩn trương bao trùm cả khu vực, từng động tác bế, đỡ, dìu nhau thoát khỏi điểm ngập sâu đều gấp gáp như chạy đua với thời gian.

Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người

Trong nhiều giờ liền, Gia Lai chìm trong tình trạng ngập trên diện rộng sau những trận mưa lớn kéo dài. Lực lượng chức năng các địa phương gần như không có phút nghỉ.

Chiều 20.11.2025, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết toàn bộ lực lượng CSGT đã được huy động tối đa để cứu hộ. Tính đến chiều 20.11, họ đã hỗ trợ đưa hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Những người được đưa đi trước hầu hết là trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi.

Gấp rút cứu trợ vùng lũ Gia Lai, nhiều nơi ngập đến mái nhà

Giữa dòng nước lũ, đội cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tiếp cận từng khu phố. Trưa cùng ngày, lực lượng này kịp thời giải cứu một thai phụ sắp sinh tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc, đưa chị đến nơi an toàn để chuyển tiếp đến bệnh viện. Trong đợt này, họ cũng đã hỗ trợ đưa một cụ già đang nguy kịch đi cấp cứu, khi đường sá đã gần như bị chia cắt.