Từ mạng xã hội: Tiếng khóc cầu cứu trong đêm ở Đắk Lắk

Chiều 19.11.2025, trong lúc nhiều nơi tại khu vực Quy Nhơn (tại Gia Lai), Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang thất thủ, thì đoạn video ghi lại cảnh Thủy điện Sông Ba Hạ (tại Đắk Lắk) đang xả lũ với lưu lượng kinh hoàng 14.056 mét khối/giây lan truyền trên mạng xã hội. Tiếng nước chảy, tiếng còi báo hiệu xả lũ vang lên trong nỗi ám ảnh. Người dân và chính quyền địa phương tại tất tả chạy lũ.

Từ mạng xã hội: Tiếng khóc cầu cứu trong đêm ở Phú Yên cũ

Bản tin sáng 20.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Ba (tại Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99 mét (vào lúc 1 giờ sáng 20.11), trên báo động 3 - 6,49 mét, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) khoảng 1,09 mét; tại trạm Phú Lâm là 5,4 mét (vào lúc 3 giờ sáng 20.11), trên báo động 3 - 1,7 mét, vượt lũ lịch sử năm 1993 - 0,19m. Thời điểm năm 1993 là 5,21 mét.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14 mét (lúc 5 giờ ngày 20.11), trên mức báo động 3 2,14 mét, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 - 0,2 mét; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (tại Khánh Hòa), sông Krông Ana (tại Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (tại thành phố Huế), sông Kôn (tại Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21 mét).

Hồ Sông Cái lớn nhất Khánh Hòa tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

Sáng 20.11.2025, bước qua tháng 10 âm lịch và chỉ còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Thế nhưng với nhiều người dân miền Trung, cái tết vẫn còn khá xa vời khi chứng kiến nhiều tài sản chìm trong nước bạc, đồng ruộng ngập úng, nhà cửa tan hoang. Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng những gì còn lại là nỗi chông chênh trước mùa tết cận kề.