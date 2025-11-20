Bản tin sáng 20.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Ba (tại Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99 mét (vào lúc 1 giờ sáng 20.11), trên báo động 3 - 6,49 mét, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) khoảng 1,09 mét; tại trạm Phú Lâm là 5,4 mét (vào lúc 3 giờ sáng 20.11), trên báo động 3 - 1,7 mét, vượt lũ lịch sử năm 1993 - 0,19 mét.

Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Ba vẫn duy trì ở mức cao từ báo động 3

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14 mét (lúc 5 giờ ngày 20.11), trên mức báo động 3 2,14 mét, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 - 0,2 mét; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (tại Khánh Hòa), sông Krông Ana (tại Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (tại thành phố Huế), sông Kôn (tại Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21 mét), sau đó sẽ xuống chậm.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn xuống dưới báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và vẫn duy trì ở mức cao từ báo động 3 đến trên báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức báo động 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; sông Trà Khúc dao động ở mức dưới báo động 1; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa sẽ xuống và ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ:

- Khu vực phía đông Đắk Lắk: Cấp 4 (là tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất)

- Các lưu vực sông từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Khánh Hòa: Cấp 3

- Các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi: Cấp 1 - 2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.