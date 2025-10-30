Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét
Video Thời sự

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Phan Hậu
Phan Hậu
30/10/2025 13:44 GMT+7

Rạng sáng 30.10, sông Thu Bồn ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được trong sáng 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận 'đại hồng thủy' năm thìn 1964 ở miền Trung.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sông Thu Bồn ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được trong sáng nay 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận "đại hồng thủy" năm thìn 1964 ở miền Trung.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 30.10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62 mét, trên báo động 3 là 1,62 mét, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 mét.

Sau khi đạt đỉnh, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đang xuống chậm, lúc 6 giờ sáng mực nước là 5,54 mét, trên báo động 3 là 1,54 mét, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,06 mét.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Đà Nẵng đang là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua.

Theo thống kê, Đà Nẵng có 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 50 ngôi nhà; hư hỏng 94 ngôi nhà và còn 76.427 ngôi nhà đang bị ngập lụt.

Tin liên quan

Khoảnh khắc nghẹt thở: Cứu sống bé trai chới với giữa sông Hàn

Khoảnh khắc nghẹt thở: Cứu sống bé trai chới với giữa sông Hàn

Một sự việc gây xúc động mạnh xảy ra vào 21 giờ 30 tối 29.10.2025 tại TP.Đà Nẵng, khi một bé trai bị nước sông Hàn cuốn trôi giữa dòng xiết được người dân phát hiện và cứu sống kịp thời.

Cận cảnh chuyên cơ Nga chở 29 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Huế

Cập nhật: Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3

Khám phá thêm chủ đề

Sông Thu Bồn lũ lụt Đại hồng thủy lũ lụt miền Trung Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận