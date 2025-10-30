Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sông Thu Bồn ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được trong sáng nay 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận "đại hồng thủy" năm thìn 1964 ở miền Trung.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 30.10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62 mét, trên báo động 3 là 1,62 mét, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 mét.

Sau khi đạt đỉnh, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đang xuống chậm, lúc 6 giờ sáng mực nước là 5,54 mét, trên báo động 3 là 1,54 mét, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,06 mét.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Đà Nẵng đang là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua.

Theo thống kê, Đà Nẵng có 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 50 ngôi nhà; hư hỏng 94 ngôi nhà và còn 76.427 ngôi nhà đang bị ngập lụt.