Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lúc 6 giờ 35 phút sáng nay 30.10, chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để bàn giao 29 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho phía Việt Nam.

Cận cảnh chuyên cơ Nga chở 29 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Huế

Số hàng viện trợ bao gồm: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Toàn bộ số hàng viện trợ của Nga tiếp tục được vận chuyển đến TP.Huế ngay trong hôm nay để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, ngập lụt.

Chia sẻ tại lễ bàn giao, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại miền Bắc và miền Trung.

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai.

Nga viện trợ Việt Nam 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác cùng nhiều thực phẩm đóng hộp ẢNH: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nga, khẳng định sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho người dân TP.Huế.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trao hàng cứu trợ khẩn cấp cho Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai để chuyển đến người dân TP.Huế ẢNH: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Trong đợt mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua, TP.Huế là một trong những địa phương thiệt hại nề. Huế cũng là địa phương ghi nhận lượng mưa lập kỷ lục lượng mưa trong ngày lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, gây ra ngập lụt trên diện rộng.

Đến sáng nay 30.10, TP.Huế có 2 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ và hơn 44.507 ngôi nhà đang bị ngập lụt. Hiện vùng lũ TP.Huế vẫn còn 32 xã, phường bị ngập sâu từ 0,5 - 2 m nước.