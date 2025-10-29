TP.Huế: Công an, quân đội dùng mọi cách để người dân không bị đói trong vùng nước lũ

Chiều nay (29.10), tại các xã miền núi của TP.Huế, hàng trăm hộ dân bị cô lập do nước lũ từ đầu nguồn chảy mạnh, lực lượng biên phòng đã có mặt kịp thời, dùng dây thừng để chuyền gạo, mì tôm cho người dân.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã cứu trợ tại thôn Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1). Tại đây, có 26 hộ với 107 nhân khẩu bị cô lập do nước suối đầu nguồn lớn và chảy xiết. Lực lượng biên phòng đã dùng dây thừng chuyền 200 kg gạo, 10 thùng mì ăn liền, 3 thùng sữa qua sông tiếp tế cho người dân.

Bộ đội biên phòng dùng dây thừng để chuyển gạo, mì tôm cho các hộ dân bị cô lập ẢNH: BÌNH THIÊN

Thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng kịp tiếp tế lương thực cho hộ gia đình ông A Viết Đơi có 5 nhân khẩu ở thôn A Roàng 2, xã A Lưới 4, bị cô lập dài ngày. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động phối hợp với địa phương, các lực lượng trên địa bàn tiếp tế 20 kg gạo, 3 thùng mì ăn liền và một số nhu yếu phẩm cho hộ ông Đơi.

Tại khu vực đồng bằng, mưa lớn đầu nguồn đổ về khiến nước lũ trên các sông dâng cao, gây ngập lụt diện rộng, hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Trong chiều nay, các lực lượng xung kích gồm đoàn viên, thanh niên, công an, bộ đội… đã chèo ghe vượt lũ đưa thức ăn, nước sạch đến từng người dân.

Công an P.Thuận Hóa tiếp tục phối hợp các đoàn cứu trợ, nhà hảo tâm đi sâu vào những vùng lũ để chuyển hơn 1.000 chai nước suối, hơn 350 thùng mì tôm cùng nhiều loại thực phẩm khác đến tận tay người dân.

Công an TP.Huế kịp thời đưa lương thực đến người dân bị cô lập do lũ ẢNH: TRẦN HỒNG

Chị Nguyễn Thị Thảo (ở đường Phan Đình Phùng, P.Thuận Hóa), xúc động: "Đang lúc khó khăn nhất thì các chú công an mang mì tôm, nước uống đến tiếp tế. Những món quà này không chỉ giúp gia đình tôi có cái ăn trước mắt mà còn động viên chúng tôi cố gắng sau cơn lũ".

Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại

Chiều 29.10, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an TP.Huế, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng tại P.Phú Xuân. Tại những căn nhà còn ngập trong nước lũ, đoàn công tác trao tận tay bà con những phần quà thiết yếu, chia sẻ phần nào khó khăn do cơn lũ dữ gây ra.

Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng công an phải là điểm tựa của nhân dân. Giúp dân khắc phục thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ".