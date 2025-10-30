Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc nghẹt thở: Cứu sống bé trai chới với giữa sông Hàn
Video Thời sự

Trang Châu
30/10/2025 12:37 GMT+7

Một sự việc gây xúc động mạnh xảy ra vào 21 giờ 30 tối 29.10.2025 tại TP.Đà Nẵng, khi một bé trai bị nước sông Hàn cuốn trôi giữa dòng xiết được người dân phát hiện và cứu sống kịp thời.

Khoảng 21 giờ 30 tối 29.10, người dân đi dạo trên đường Bạch Đằng, bờ tây sông Hàn (Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Dưới dòng nước chảy xiết, một bé trai nhỏ đang chới với giữa làn nước đục ngầu.

Chỉ trong chưa đầy một phút, hai thanh niên gần đó lập tức trèo qua lan can, bám chặt mép sông và kéo được cháu bé lên bờ an toàn. Khi được đưa lên, cháu bé run rẩy, toàn thân ướt sũng nhưng vẫn nắm chặt trong tay một cây kẹo mút.

Người dân nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng và tìm người thân cho bé. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu bé đã có mặt và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé may mắn được cứu kịp thời

Theo lời người mẹ, bé là trẻ đặc biệt, rất ít nói và có sở thích chơi gần nước. Tối cùng ngày, bé đã tự trèo qua lan can và vô tình rơi xuống sông, chứ không phải bị nước cuốn từ nơi khác đến như một số thông tin lan truyền.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến thót tim, đồng thời là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn tại các khu vực ven sông trong mùa mưa lũ. Chính quyền địa phương được đề nghị tăng cường cảnh báo, lắp thêm rào chắn và khuyến cáo người dân không đến gần mép sông khi nước dâng cao.

