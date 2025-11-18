Hỗ trợ 60.000 lao động 1 triệu đồng/người dịp tết Nguyên đán 2026

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

LĐLĐ TP.Hà Nội có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động dịp tết Nguyên đán 2026 ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hay bị nợ lương, thưởng. Lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê hoặc ở lại trực tết cũng nằm trong diện được hỗ trợ.

Cụ thể, có 60.000 đoàn viên, lao động trong thành phố được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Các trường hợp được lãnh đạo thủ đô trực tiếp thăm, chúc tết sẽ được tặng thêm một suất quà 300.000 đồng.

Bên cạnh hoạt động trên, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tổ chức tết Công đoàn tại 2 địa điểm là khu nhà ở xã hội (xã Thiên Lộc) từ 31.1 - 1.2.2026 và Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (P.Cửa Nam) từ 7 - 8.2.2026.

Sẽ có 6.000 voucher trị giá 500.000 đồng và 6.000 suất quà trị giá 300.000 đồng được phát cho người lao động. Đặc biệt, hàng hóa và nhu yếu phẩm sẽ giảm giá ít nhất 10% so với thực tế. Ngoài ra, có 9.300 phiếu mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, ưu tiên người không nhận được voucher trực tiếp.

Tại 84 công đoàn xã, phường, tổ chức công đoàn sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy - xuân ơn Đảng với nhiều hoạt động như văn nghệ, tặng quà, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng…

LĐLĐ TP.Hà Nội cũng tổ chức 30 chuyến xe miễn phí cho 1.200 người lao động, xuất phát từ Khu công nghiệp Thăng Long vào ngày 14.2.2026 về quê ăn tết. Thêm 5.500 người khác sẽ được hỗ trợ 300.000 - 700.000 đồng tiền vé tùy địa phương, kể cả trường hợp về quê ở phía nam hay miền núi phía bắc.

Các công đoàn cơ sở cũng được khuyến khích tổ chức tết cho người lao động ở lại thủ đô làm việc qua "Bữa cơm tất niên công đoàn" hay chương trình "Tết không xa nhà".