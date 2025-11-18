Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỗ trợ 60.000 lao động 1 triệu đồng/người dịp tết Nguyên đán 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
18/11/2025 17:31 GMT+7

Đoàn viên, người lao động tại Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hay bị nợ lương, thưởng… sẽ được công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng/người trong dịp tết Nguyên đán 2026.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Ảnh 1.

LĐLĐ TP.Hà Nội có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động dịp tết Nguyên đán 2026

ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hay bị nợ lương, thưởng. Lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê hoặc ở lại trực tết cũng nằm trong diện được hỗ trợ.

Cụ thể, có 60.000 đoàn viên, lao động trong thành phố được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Các trường hợp được lãnh đạo thủ đô trực tiếp thăm, chúc tết sẽ được tặng thêm một suất quà 300.000 đồng.

Bên cạnh hoạt động trên, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tổ chức tết Công đoàn tại 2 địa điểm là khu nhà ở xã hội (xã Thiên Lộc) từ 31.1 - 1.2.2026 và Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (P.Cửa Nam) từ 7 - 8.2.2026.

Sẽ có 6.000 voucher trị giá 500.000 đồng và 6.000 suất quà trị giá 300.000 đồng được phát cho người lao động. Đặc biệt, hàng hóa và nhu yếu phẩm sẽ giảm giá ít nhất 10% so với thực tế. Ngoài ra, có 9.300 phiếu mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, ưu tiên người không nhận được voucher trực tiếp.

Tại 84 công đoàn xã, phường, tổ chức công đoàn sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy - xuân ơn Đảng với nhiều hoạt động như văn nghệ, tặng quà, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng…

LĐLĐ TP.Hà Nội cũng tổ chức 30 chuyến xe miễn phí cho 1.200 người lao động, xuất phát từ Khu công nghiệp Thăng Long vào ngày 14.2.2026 về quê ăn tết. Thêm 5.500 người khác sẽ được hỗ trợ 300.000 - 700.000 đồng tiền vé tùy địa phương, kể cả trường hợp về quê ở phía nam hay miền núi phía bắc.

Các công đoàn cơ sở cũng được khuyến khích tổ chức tết cho người lao động ở lại thủ đô làm việc qua "Bữa cơm tất niên công đoàn" hay chương trình "Tết không xa nhà".

Tin liên quan

Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến chi hàng nghìn tỉ đồng tặng quà và chúc tết một số đối tượng lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mỗi suất quà tết dự kiến 1,3 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

lao động Công đoàn Tết nguyên đán 2026 hỗ trợ chợ tết công đoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận