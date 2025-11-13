Theo Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, năm 2025, có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm công đoàn", với hơn 2,17 người lao động tham dự.

Mặc dù số lượng đơn vị tham gia giảm so với năm trước, nhưng mức chi bình quân cho mỗi suất ăn tăng lên 68.500 đồng (năm 2024 là 50.300 đồng), cho thấy chất lượng và giá trị bữa ăn được nâng cao rõ rệt.

Hơn 2,1 triệu người lao động tham gia "Bữa cơm công đoàn" năm 2025 ẢNH: T.H

Chương trình được tổ chức cao điểm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7 và Quốc khánh 2.9, với sự vào cuộc đồng bộ của 100% LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành T.Ư và các công đoàn tổng công ty.

Các cấp công đoàn đã chủ động thương lượng với người sử dụng lao động, huy động nguồn xã hội hóa để tổ chức chương trình phù hợp với từng địa phương, doanh nghiệp.

Nhiều địa phương có quy mô tổ chức lớn, như tại Bắc Ninh, "Bữa cơm công đoàn" được triển khai tại 508 công đoàn cơ sở với hơn 253.000 tham gia; TP.HCM đã triển khai tại 416 công đoàn cơ sở, 223.000 người tham gia; tại Hải Phòng có 295 công đoàn cơ sở với 172.000 người tham gia; Đồng Nai có 126 công đoàn cơ sở với 143.000 người tham gia…

"Bữa cơm công đoàn" năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Nhiều công đoàn đã có cách làm, sáng kiến hay, mô hình tốt trong chương trình như: Công đoàn Than - khoáng sản, ngân hàng, dệt may, quốc phòng, LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, TP.HCM, Đồng Nai…

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổng nguồn kinh phí dành cho hoạt động này đạt hơn 148,7 tỉ đồng, trong đó nguồn từ công đoàn cơ sở trên 70 tỉ đồng, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và xã hội hóa gần 61 tỉ đồng, còn lại là ngân sách hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ và các LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành.

Gắn kết và thấu hiểu qua "Bữa cơm công đoàn"

Không chỉ là hoạt động chăm lo vật chất, "Bữa cơm công đoàn" còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, các cấp công đoàn đã lồng ghép, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng bánh trung thu; chúc mừng, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn có sinh nhật trong tháng; trao tặng "Mái ấm công đoàn"…

"Bữa cơm công đoàn" cũng là dịp gắn kết đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, thấu hiểu. Ở nhiều nơi, chương trình được tổ chức ngay tại bếp ăn tập thể, công trường, lán trại hoặc kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe sau những ngày làm việc vất vả.

Theo đánh giá từ các địa phương và ngành, năm 2025, chương trình đã thể hiện vai trò, dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc đối thoại, thương lượng để mang lại phúc lợi tốt hơn cho người lao động, nhiều doanh nghiệp thậm chí hỗ trợ 100% giá trị bữa ăn.

Trong năm 2026, Tổng LĐLĐ tiếp tục duy trì chương trình "Bữa cơm công đoàn" vào tháng 5 (Tháng Công nhân), tháng 7 (kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn 28.7) và dịp tết nguyên đán, phấn đấu xây dựng sự kiện này thành chương trình phúc lợi dài hạn, định kỳ cho người lao động.

Cạnh đó, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thương lượng, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa tinh thần sẻ chia và chăm lo người lao động, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao năng suất, giúp đoàn viên yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.