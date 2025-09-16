'Bữa cơm Công đoàn' gắn kết người lao động EVNGENCO3

Những bữa ăn giản dị được chăm lo bổ sung thêm đủ đầy dinh dưỡng không chỉ góp phần chăm lo thiết thực cho người lao động, mà còn gửi gắm thông điệp gắn kết, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm chân thành của Công đoàn và EVNGENCO3 đối với đội ngũ CBCNV.

Bữa cơm Công đoàn tổ chức tại khu vực Vĩnh Tân

Ngày 12.9.2025 và trước đó vào ngày 7.9, 28.8, chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được Công ty EPS lần lượt tổ chức tại các Phân xưởng mà trú đóng, bao gồm các PXSC Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng), các PXSC Mông Dương (phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh), các PXSC Phú Mỹ và Khối nghiệp vụ (phường Phú Mỹ, TP.HCM). "Bữa cơm Công đoàn" không chỉ là một bữa ăn ấm áp, mà còn là hoạt động ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm và sự quan tâm của Công đoàn Công ty EPS trong việc chăm lo đời sống, tinh thần cho hơn 800 đoàn viên và người lao động.

Bữa cơm Công đoàn tại Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" cho toàn thể người lao động vào ngày 29.8 vừa qua. Đây là hoạt động chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên, đồng thời bày tỏ sự tri ân, cảm ơn đến tập thể người lao động đã luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

CBCNV Cơ quan TCT tự chọn món ăn và nước uống tại “Bữa cơm Công đoàn”

Ngày 27.8.2025, chương trình "Bữa cơm Công đoàn" cũng được tổ chức tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 3, để cán bộ, công nhân viên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và nhìn lại những hoạt động chăm lo thiết thực của Công đoàn EVN, EVNGENCO3 dành cho người lao động ngành điện. Trong không khí thân tình, CBCNV vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

“Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, hơn 300 cán bộ, công nhân viên đã cùng nhau tham dự "Bữa cơm Công đoàn". Những suất cơm nóng hổi, cân đối dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chuẩn bị chu đáo và chuyển tận nơi cho các ca trực vận hành.

Ông Văng Thanh Hùng, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ: "Người lao động là tài sản quý nhất của Công ty. Bữa cơm Công đoàn không chỉ là bữa ăn, mà còn là thông điệp rằng dù ở bất cứ vị trí nào, mỗi người lao động đều được trân trọng và quan tâm như trong một gia đình".

Các công nhân Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quây quần bên mâm cơm Công đoàn năm 2025

Không khí sinh hoạt tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) cũng trở nên ấm cúng trong ngày 15.8.2025 vừa qua khi chương trình "Bữa cơm Công đoàn" diễn ra. Ban lãnh đạo, Công đoàn cùng CBCNV đã quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng chan chứa tình cảm. Ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty, nhấn mạnh: "Đây là nền tảng để Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn, để mỗi đoàn viên, người lao động luôn cảm thấy Công ty là ngôi nhà thứ hai, yên tâm công tác và cống hiến".

Ông Trần Triết Khoa, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty EPS tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại khu vực Phú Mỹ

Bên cạnh đó, tại các nhà máy điện như Nhiệt điện Phú Mỹ, Mông Dương, Ninh Bình, Thủy điện Thác Bà, Vĩnh Sơn, Sông Hinh… thuộc Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cũng đều tổ chức chăm lo "Bữa cơm Công đoàn" cho toàn thể CBCNV. Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được triển khai, trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi sự kiện "Cảm ơn Người lao động" của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNGENCO3.

Với những CBCNV đang ngày đêm ứng trực tại các nhà máy điện, bám trụ trên các công trường sửa chữa, phải làm việc xa gia đình, Bữa cơm Công đoàn càng thêm ý nghĩa, tiếp thêm động lực và sức mạnh để hơn 3.000 người lao động trong Tổng Công ty yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.