Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến chi hàng nghìn tỉ đồng tặng quà và chúc tết một số đối tượng lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: H.NGUYỄN

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết", chủ đề được Tổng LĐLĐ lựa chọn là "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng".

Lao động có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hỗ trợ

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc tết công nhân ở các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp hoặc mất việc, giảm giờ làm, bị nợ lương thưởng, lao động ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngoài ra, các đoàn viên thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón tết hoặc phải ở lại nhà máy, công trường, cơ quan, đơn vị để làm việc trong dịp tết cũng được ưu tiên hỗ trợ.

Mỗi suất quà tết dự kiến 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Một trong những chương trình mang đậm dấu ấn của công đoàn trong dịp tết đó là "Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026". Chương trình nhằm cung cấp cho người lao động các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng", giảm giá.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tổ chức trực tiếp tại 1 địa điểm có đông công nhân lao động (tại TP.HCM hoặc Hà Nội). Chương trình chợ tết còn được tổ chức trực tuyến, thông qua việc phân bổ mã giảm giá (voucher) về cho công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng hỗ trợ một số tỉnh, thành (TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai) tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón tết khu vực miền Trung (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và khu vực miền Bắc.

Năm đầu tiên tổ chức "Bữa cơm tất niên công đoàn"

Đối với LĐLĐ các tỉnh, thành; công đoàn ngành T.Ư; công đoàn tập đoàn kinh tế… tổ chức các hoạt động chăm lo tết theo kế hoạch đã triển khai như tổ chức "Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026"; tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động.

Tổng LĐLĐ giao các đơn vị công đoàn nêu trên tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận địa phương… đi thăm, tặng quà và chúc tết đoàn viên, người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai… với mức chăm lo tối đa 1 triệu đồng/suất và được chi bằng tiền mặt.

Tổng LĐLĐ tổ chức chương trình "Bữa cơm tất niên công đoàn" vào dịp tết năm 2026 ẢNH: T.HẰNG

Nơi có nhiều người không về quê đón tết thì công đoàn có thể tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" hoặc các hình thức khác phù hợp, chú trọng thăm, tặng quà cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc công trình, dự án; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức tết cho công nhân tại các nhà trọ hoặc trên công trình, dự án trước 30 tết (năm nay là 29 tháng Chạp).

Đáng chú ý, năm 2026 sẽ là năm đầu tiên "Bữa cơm tất niên công đoàn" được tổ chức với giá trị của suất ăn là 70.000 đồng/suất, chi từ nguồn tài chính công đoàn cùng với giá trị từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp hoặc xã hội hóa.

Tết năm 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam huy động hơn 6.000 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ đoàn viên lao động. Năm 2026 số tiền huy động dự kiến tăng 10 - 15%.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các chương trình: "Tết sum vầy", "Bữa cơm tất niên công đoàn" được tổ chức tại các công đoàn cơ sở.