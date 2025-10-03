Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày: Người lao động mong chờ được thông qua

Chị Nguyễn Thị Tú Trinh (32 tuổi), làm việc nhân viên bán hàng tại số 119 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM cho biết: “Hy vọng đề xuất này được chấp thuận để mọi người có thêm dịp nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình. Thực tế, khoảng thời gian trước tết thường bận rộn chuẩn bị, sau đó lại dành cho thăm viếng, sum họp, nên hiếm khi ai có thể nghỉ ngơi trọn vẹn”.

Người lao động mong chờ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 9 ngày sẽ được thông qua ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Trinh cho hay thêm: “Sau một tuần bận rộn với việc đi chơi, chúc tết và sum họp cùng gia đình, người lao động vẫn còn khoảng 2 ngày để nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi quay lại công việc. Mình nghĩ kỳ nghỉ dài như vậy không làm giảm hiệu quả làm việc, ngược lại còn giúp mọi người trở lại trong tinh thần thoải mái, nhiệt huyết hơn”.

Đề xuất nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026

Cũng mong đề xuất này thành hiện thực, Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết: “Sau nghỉ tết mình sẽ bước vào giai đoạn thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Nếu có thêm trọn 9 ngày nghỉ tết giúp mình vừa phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, vừa sắp xếp thời gian ôn tập và nghiên cứu trước bài vở. Sinh viên tụi mình thì được nghỉ nhiều này nhưng nếu ba mẹ mình được nghỉ 9 ngày thì sẽ có thời gian ở bên gia đình lâu hơn. Mình thấy đây là lịch nghỉ rất phù hợp”.

Nhiều người cho hay, nếu được nghỉ 9 ngày sẽ có thời gian ở bên gia đình lâu hơn rồi mới quay trở lại thành phố làm việc ẢNH: THÁI PHÚC

Ngô Nguyễn Chí Lực (24 tuổi), hiện tại đang làm nhân viên cho một trường THPT tại P.Tân Phú, TP.HCM, cho hay rất phấn khởi và mong lịch nghỉ này được thông qua: “Nghe tin công chức, viên chức được nghỉ từ 14 đến 22.2.2026, mình hy vọng công ty cũng chọn phương án nghỉ tương tự để có đủ thời gian về quê Quảng Bình. Chặng đường đi, về mất gần 2 ngày, nên nếu được nghỉ 9 ngày, mình mới có thể ở bên gia đình lâu hơn thay vì chỉ kịp chúc tết rồi quay lại thành phố”.

Bà Trịnh Kim Trang, nhà sáng lập ChangMi Skin Beauty, đường Hậu Giang, P.Phú Lâm (trước là P.12, Q.6), TP.HCM, cho biết: “Kỳ nghỉ kéo dài từ 14 đến 22.2.2026 chắc chắn khiến tiến độ công việc bị chậm lại đôi chút. Nhưng bù lại, nhân viên sẽ trở lại làm việc với tinh thần thoải mái và tập trung hơn. Với chúng tôi, đó là khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, vừa giúp tái tạo năng lượng cho nhân viên, vừa tăng sự gắn bó lâu dài với công ty”.