Đề xuất nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026

Ngày 2.10, Bộ Nội vụ cho biết đã lấy ý kiến 13 bộ, ngành liên quan để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng phương án nghỉ tết, nghỉ lễ năm 2026.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ cho công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026 ẢNH: T.N

Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức.

Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất. Cụ thể, dịp tết Nguyên đán 2026, theo quy định của bộ luật Lao động được nghỉ tết 5 ngày, trong đó nghỉ 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

Công chức, viên chức nghỉ tết từ thứ bảy ngày 14.2.2026 dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ tết nguyên đán cho người lao động theo 3 phương án.

Cụ thể, dịp tết người sử dụng lao động có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Cơ quan soạn thảo cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Nguyên đán, cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo để thực hiện.

Trước đó, cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý với phương án đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.