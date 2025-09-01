Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập, tháng 9.2025 bắt đầu: Xem lịch âm hôm nay

Cao An Biên
01/09/2025 05:30 GMT+7

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 dương lịch, cũng là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 hay còn được gọi là tết Độc lập, kéo dài 4 ngày. Lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Theo lịch âm hôm nay 1.9 là ngày mùng 10 tháng 7, cũng là ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập. Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ và vẫn nằm trong khoảng thời gian của tiết khí Xử thử.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập, tháng 9.2025 bắt đầu: Xem lịch âm hôm nay - Ảnh 1.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập kéo dài 4 ngày cũng đánh dấu ngày đầu tiên của tháng 9.2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, theo lịch âm là ngày 9 tháng 7 âm lịch, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Tháng 9 dương lịch này, trong âm lịch kéo dài từ hôm nay mùng 10 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, còn gọi là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Dậu. Tháng 9 dương lịch có 30 ngày, có 3 tiết khí trong tháng bao gồm Xử thử, Bạch lộ và Thu phân.

Trong đó, tiết khí Xử thử kết thúc vào ngày 7.9 dương lịch để bắt đầu tiết khí Bạch lộ vào ngày hôm sau, tức 8.9 dương lịch. Tiết khí này kéo dài tới ngày 22.9 khi tiết Thu phân chính thức diễn ra vào ngày 23.9 dương lịch.

Trong 24 tiết khí, Thu phân có ý nghĩa là "giữa thu". Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu ở Bắc bán cầu và mùa xuân ở Nam bán cầu. Vào ngày bắt đầu tiết Thu phân, mọi nơi trên trái đất có gần đúng 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm vì hành trình mỗi năm của mặt trời trên bầu trời đưa nó đi qua xích đạo thiên thể vào thời điểm này.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập, tháng 9.2025 bắt đầu: Xem lịch âm hôm nay - Ảnh 2.

Chi tiết lịch âm hôm nay 1.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dù bạn sống ở đâu, vào ngày Thu phân, mặt trời sẽ mọc lên từ hướng chính đông và lặn đi ở hướng chính tây. Thuật ngữ "điểm phân" (equinox) bắt nguồn từ các từ trong tiếng La tinh là aequus (bằng nhau) và nox (đêm).

Khám phá thêm chủ đề

