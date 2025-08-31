Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay, ngày cuối tháng 8 dương lịch: Lãng mạn trăng bán nguyệt

Cao An Biên
Cao An Biên
31/08/2025 09:16 GMT+7

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2.9, cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch (31.8). Lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Theo lịch âm hôm nay 31.8 là ngày 9 tháng 7 âm lịch, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, người Việt chuẩn bị đón tháng 9 với sự kiện đặc biệt - Quốc khánh 2.9. Hôm nay cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Chi tiết lịch âm hôm nay, ngày cuối tháng 8 dương lịch: Lãng mạn trăng bán nguyệt - Ảnh 1.

Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Hôm qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9 là thứ bảy ngày 30.8, theo lịch âm nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử.

Theo các nhà nghiên cứu, lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Timeanddate.com cho biết hôm nay 31.8, mặt trăng được chiếu sáng một nửa, còn gọi là trăng bán nguyệt. Xét tại vị trí TP.HCM, mặt trăng hôm nay được chiếu sáng khoảng 50%.

Tại TP.HCM từ tối qua, thời tiết tốt, trời trong, nhiều người yêu thiên văn đã để ý thấy mặt trăng rất sáng trên bầu trời đêm. Tối nay, dự kiến mặt trăng còn sáng hơn hôm qua và người Việt có thể quan sát trăng bán nguyệt nếu thời tiết thuận lợi.

Chi tiết lịch âm hôm nay, ngày cuối tháng 8 dương lịch: Lãng mạn trăng bán nguyệt - Ảnh 2.

Chi tiết âm lịch hôm nay 31.8

ẢNH: CAO AN BIÊN

Một chu kỳ trăng dài 29,53 ngày, bằng trung bình của một tháng âm lịch. Nếu chia chu kỳ đó làm 4 phần bằng nhau thì mỗi phần dài 7,38 ngày. Trăng bán nguyệt đầu tháng thường xảy ra vào ngày mùng 7 hoặc mùng 8 âm lịch; trăng tròn sẽ thường xảy ra vào ngày 15 (rằm) hoặc 16 âm lịch; bán nguyệt cuối tháng thường xảy ra vào ngày 22 hoặc 23 âm lịch và trăng mới hay trăng non thường xảy ra vào ngày mùng 1 đầu tháng.

Như vậy, trăng bán nguyệt đầu tháng đang đầy dần lên thành trăng tròn, còn bán nguyệt cuối tháng đang khuyết đi theo chiều ngược lại thành lưỡi liềm mảnh dần, rồi thành không trăng. Các nhà thiên văn có thể tính chính xác thời điểm ngày giờ xảy ra 4 pha vừa nói.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay 30.8: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

Lịch âm hôm nay 30.8: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

Hôm nay 30.8 là ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày. Dưới đây là chi tiết lịch âm hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

lịch âm hôm nay trăng bán nguyệt tháng 9 nghỉ lễ 2.9 lịch âm hôm nay là ngày mấy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận