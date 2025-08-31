Lịch âm hôm nay, ngày cuối tháng 8 dương lịch: Lãng mạn trăng bán nguyệt

Theo lịch âm hôm nay 31.8 là ngày 9 tháng 7 âm lịch, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, người Việt chuẩn bị đón tháng 9 với sự kiện đặc biệt - Quốc khánh 2.9. Hôm nay cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Hôm qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9 là thứ bảy ngày 30.8, theo lịch âm nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử.

Theo các nhà nghiên cứu, lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Timeanddate.com cho biết hôm nay 31.8, mặt trăng được chiếu sáng một nửa, còn gọi là trăng bán nguyệt. Xét tại vị trí TP.HCM, mặt trăng hôm nay được chiếu sáng khoảng 50%.

Tại TP.HCM từ tối qua, thời tiết tốt, trời trong, nhiều người yêu thiên văn đã để ý thấy mặt trăng rất sáng trên bầu trời đêm. Tối nay, dự kiến mặt trăng còn sáng hơn hôm qua và người Việt có thể quan sát trăng bán nguyệt nếu thời tiết thuận lợi.

Chi tiết âm lịch hôm nay 31.8 ẢNH: CAO AN BIÊN

Một chu kỳ trăng dài 29,53 ngày, bằng trung bình của một tháng âm lịch. Nếu chia chu kỳ đó làm 4 phần bằng nhau thì mỗi phần dài 7,38 ngày. Trăng bán nguyệt đầu tháng thường xảy ra vào ngày mùng 7 hoặc mùng 8 âm lịch; trăng tròn sẽ thường xảy ra vào ngày 15 (rằm) hoặc 16 âm lịch; bán nguyệt cuối tháng thường xảy ra vào ngày 22 hoặc 23 âm lịch và trăng mới hay trăng non thường xảy ra vào ngày mùng 1 đầu tháng.

Như vậy, trăng bán nguyệt đầu tháng đang đầy dần lên thành trăng tròn, còn bán nguyệt cuối tháng đang khuyết đi theo chiều ngược lại thành lưỡi liềm mảnh dần, rồi thành không trăng. Các nhà thiên văn có thể tính chính xác thời điểm ngày giờ xảy ra 4 pha vừa nói.