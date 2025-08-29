Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 29 tháng 8: Ngày Thất tịch và chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ

Cao An Biên
Cao An Biên
29/08/2025 05:30 GMT+7

Ngày 29 tháng 8 theo lịch âm hôm nay là mùng 7 tháng 7. Đây là ngày Thất tịch gắn với chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ. Ngày này có gì đặc biệt?

Theo lịch âm hôm nay 29 tháng 8 là thứ sáu, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử và còn được gọi là ngày Thất tịch.

Trong khi đó chúng ta vừa trải qua ngày 28 tháng 8 dương lịch là thứ năm, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Lịch âm hôm nay 29 tháng 8: Ngày Thất tịch và chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ- Ảnh 1.

Mùng 7 tháng 7 theo lịch âm hôm nay là ngày Thất tịch, gắn với chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ

ẢNH: AI

Theo chuyên gia văn hóa, lễ Thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các tài liệu về phong tục dân gian, văn hóa Việt Nam không nhắc đến ngày này. Dân gian còn gọi đây là ngày ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau hay ngày "ông Ngâu bà Ngâu". Ngày này được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á (the East Asian Valentine's Day).

Câu nói trong dân gian: "Tháng 7 mưa ngâu" cũng gợi nhớ về chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ và ngày Thất tịch này. Vào dịp này nhiều năm nay, mạng xã hội trở quan tâm tới ngày đặc biệt này với nhiều bài đăng cho rằng ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ "thoát ế". Cũng từ đây, nhiều người trẻ đã rủ rê ăn món đậu đỏ để tìm được tình yêu.

Bên cạnh đó vào ngày Thất tịch mỗi năm, người độc thân thường đi cầu tình duyên may mắn, trong khi các cặp vợ chồng cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Các đôi yêu nhau cũng thường đến chùa làm lễ, mong tình duyên bền lâu, son sắt.

Chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ thế nào?

Chuyện kể rằng có một anh chàng chăn trâu mồ côi cha mẹ có gia cảnh nghèo khó tên là Ngưu Lang. Một ngày nọ, khi đang chăn trâu trên đồi, chàng trai phát hiện ở hồ nước gần đó có 7 nàng tiên đang nô đùa. Anh chàng đã phải lòng cô tiên nữ trẻ nhất tên là Chức Nữ, cũng chính là con gái út của Ngọc Hoàng.

Nghe lời chú trâu bày kế, anh lấy xiêm y của tiên nữ đó để giữ cô mãi ở trần gian. Tới giờ phải bay về trời, những người chị của nàng Chức Nữ đành bay về hết để lại nàng tìm xiêm y.

Sau đó, Ngưu Lang bèn đem bộ xiêm y ra trả lại cho nàng và thú nhận tất cả. Chàng cũng thổ lộ tấm chân tình của mình và mong muốn lấy nàng làm vợ. Thấy chàng là người thật thà, chân thành, Chức Nữ đồng ý. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau dưới trần gian.

Lịch âm hôm nay 29 tháng 8: Ngày Thất tịch và chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ- Ảnh 2.

Lễ Thất tịch 2025 nhằm ngày 29.8 dương lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khi phát hiện con gái út mất tích, Ngọc Hoàng đã sai binh lính xuống trần bắt con về trời. Ngưu Lang vì nhớ thương vợ nên đã mang theo 2 con đuổi theo nàng. Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi trần và cõi tiên, đó là sông Ngân Hà.

Vì là người trần nên Ngưu Lang và hai con chỉ có thể đứng được ở bên này để chờ Chức Nữ quay về. Cảm động trước tấm chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên.

Vào ngày này trời thường mưa, dân gian gọi là mưa ngâu. Nhiều người cũng xem mưa ngâu này là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay 28.8: Ngày Kỷ Tỵ, bao lâu nữa đến hiện tượng trăng máu?

Lịch âm hôm nay 28.8: Ngày Kỷ Tỵ, bao lâu nữa đến hiện tượng trăng máu?

Lịch âm hôm nay 28.8 là mùng 6 tháng 7, ngày Kỷ Tỵ. Chỉ còn ít ngày nữa, hiện tượng trăng máu - nguyệt thực toàn phần - sẽ xuất hiện và có thể quan sát rõ ở Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

ngày thất tịch lễ thất tịch mùng 7 tháng 7 lịch âm hôm nay ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 Thất tịch Ngưu Lang Chức Nữ chè đậu đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận