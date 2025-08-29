Lịch âm hôm nay 29 tháng 8: Ngày Thất tịch và chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ

Theo lịch âm hôm nay 29 tháng 8 là thứ sáu, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử và còn được gọi là ngày Thất tịch.

Trong khi đó chúng ta vừa trải qua ngày 28 tháng 8 dương lịch là thứ năm, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Mùng 7 tháng 7 theo lịch âm hôm nay là ngày Thất tịch, gắn với chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ ẢNH: AI

Theo chuyên gia văn hóa, lễ Thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các tài liệu về phong tục dân gian, văn hóa Việt Nam không nhắc đến ngày này. Dân gian còn gọi đây là ngày ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau hay ngày "ông Ngâu bà Ngâu". Ngày này được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á (the East Asian Valentine's Day).

Câu nói trong dân gian: "Tháng 7 mưa ngâu" cũng gợi nhớ về chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ và ngày Thất tịch này. Vào dịp này nhiều năm nay, mạng xã hội trở quan tâm tới ngày đặc biệt này với nhiều bài đăng cho rằng ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ "thoát ế". Cũng từ đây, nhiều người trẻ đã rủ rê ăn món đậu đỏ để tìm được tình yêu.

Bên cạnh đó vào ngày Thất tịch mỗi năm, người độc thân thường đi cầu tình duyên may mắn, trong khi các cặp vợ chồng cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Các đôi yêu nhau cũng thường đến chùa làm lễ, mong tình duyên bền lâu, son sắt.

Chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ thế nào?

Chuyện kể rằng có một anh chàng chăn trâu mồ côi cha mẹ có gia cảnh nghèo khó tên là Ngưu Lang. Một ngày nọ, khi đang chăn trâu trên đồi, chàng trai phát hiện ở hồ nước gần đó có 7 nàng tiên đang nô đùa. Anh chàng đã phải lòng cô tiên nữ trẻ nhất tên là Chức Nữ, cũng chính là con gái út của Ngọc Hoàng.

Nghe lời chú trâu bày kế, anh lấy xiêm y của tiên nữ đó để giữ cô mãi ở trần gian. Tới giờ phải bay về trời, những người chị của nàng Chức Nữ đành bay về hết để lại nàng tìm xiêm y.

Sau đó, Ngưu Lang bèn đem bộ xiêm y ra trả lại cho nàng và thú nhận tất cả. Chàng cũng thổ lộ tấm chân tình của mình và mong muốn lấy nàng làm vợ. Thấy chàng là người thật thà, chân thành, Chức Nữ đồng ý. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau dưới trần gian.

Lễ Thất tịch 2025 nhằm ngày 29.8 dương lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Khi phát hiện con gái út mất tích, Ngọc Hoàng đã sai binh lính xuống trần bắt con về trời. Ngưu Lang vì nhớ thương vợ nên đã mang theo 2 con đuổi theo nàng. Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi trần và cõi tiên, đó là sông Ngân Hà.

Vì là người trần nên Ngưu Lang và hai con chỉ có thể đứng được ở bên này để chờ Chức Nữ quay về. Cảm động trước tấm chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên.

Vào ngày này trời thường mưa, dân gian gọi là mưa ngâu. Nhiều người cũng xem mưa ngâu này là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau.