Lịch âm hôm nay 28.8: Ngày Kỷ Tỵ, bao lâu nữa đến hiện tượng trăng máu?

Theo lịch âm hôm nay 28.8 là thứ năm, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử. Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Chi tiết lịch âm hôm nay 28.8 ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 6 tháng 7 âm lịch, chuyên gia cho biết mặt trăng đang trong giai đoạn trăng lưỡi liềm. Trong ngày hôm nay, mặt trăng có thể được chiếu sáng 27%. Trong khi hôm qua, mặt trăng chỉ được chiếu sáng khoảng 19%.

Sau thời gian biến mất đầu tháng âm lịch, mặt trăng đang dần xuất hiện trên bầu trời. Trong tháng 7 âm lịch này, mặt trăng sẽ trở thành tâm điểm khi có hiện tượng trăng máu, một cách gọi khác của nguyệt thực toàn phần.

Trăng máu xuất hiện ngày mấy theo lịch âm?

Theo trang Saigon Astrokids, tối 7.9 kéo dài tới rạng sáng ngày 8.9 tới đây, người Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát một hiện tượng thiên văn rất đáng chú ý là nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu. Đây được xem là một trong những sự kiện thiên văn đáng mong chờ nhất năm 2025 tại Việt Nam.

Theo ngày dương lịch trên, mặt trăng sẽ xuất hiện vào ngày 16 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Thân và kéo dài sang ngày 17 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Nhiều người đếm ngược tới ngày chờ trăng máu xuất hiện ẢNH: CAO AN BIÊN/NGUYỄN TIẾN LÃM

Thời điểm xảy ra hiện tượng trăng máu, người Việt cũng vừa tạm biệt tiết khí Xử thử, bắt đầu những ngày đầu tiên của tiết Bạch lộ.

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm trong khu vực có thể quan sát được hiện tượng trăng máu này một cách trọn vẹn. Hiện tượng này xảy ra gần thời điểm mặt trăng cận địa (gần trái đất nhất), do đó mặt trăng sẽ trông to và rõ hơn bình thường.

Điều thú vị là không chỉ người Việt, có khoảng 7 tỉ người trên thế giới sẽ theo dõi được hiện tượng nguyệt thực này. Bạn có đếm ngược lịch âm hôm nay để chờ đến thời điểm quan sát nguyệt thực?