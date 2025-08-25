Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch âm hôm nay 25.8: Pha mặt trăng của ngày Bính Dần là gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
25/08/2025 05:30 GMT+7

Theo lịch âm hôm nay 25.8.2025 là ngày mùng 3.7 âm lịch năm Ất Tỵ. Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Hãy tìm hiểu về pha mặt trăng hôm nay.

Hôm nay là thứ hai ngày 25 tháng 8 dương lịch. Xét theo lịch âm hôm nay là mùng 3 tháng 7 âm lịch, theo can chi đây là ngày Bính Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Hôm qua, chủ nhật ngày 24.8 dương lịch là mùng 2 tháng 7 âm lịch, theo can chi đây là ngày Ất Sửu, tháng Giáp Thân.

Lịch âm hôm nay 25.8: 'Pha mặt trăng' của ngày Bính Dần là gì? - Ảnh 1.

Chi tiết lịch âm hôm nay 25.8

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Cụ thể, ngày 23.8 dương lịch mới đây, nhằm mùng 1 đầu tháng 7 âm lịch là ngày không trăng hay còn gọi là trăng non.

Hôm nay mùng 3.7 âm lịch, theo Timeanddate.com, mặt trăng đã dần bắt đầu chuyển từ pha trăng non sang pha trăng lưỡi liềm. Sau khoảng thời gian "biến mất", mặt trăng sắp xuất hiện trở lại trên bầu trời.

Tại sao mặt trăng lại có pha?

Theo các nhà nghiên cứu, pha mặt trăng là hệ quả của chuyển động quanh trái đất của nó và cũng liên quan đến mặt trời. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nó, trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng mặt trăng không tự phát ra ánh sáng.

Space.com thông tin mặt trăng sẽ phản chiếu ánh sáng của mặt trời cũng như một phần ánh sáng phản chiếu từ trái đất. Trong khi đó, một vòng tự quay quanh trục của mặt trăng tương ứng với thời gian quay quanh trái đất, bằng 29,5 ngày.

Lịch âm hôm nay 25.8: 'Pha mặt trăng' của ngày Bính Dần là gì? - Ảnh 2.

Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Mỗi ngày, mặt trăng dường như di chuyển về phía đông trên bầu trời 12° và điều này quyết định các góc chiếu sáng khác nhau của mặt trời. Khi quay quanh trái đất, mặt trăng sẽ cho thấy các phần được chiếu sáng khác nhau dựa trên góc chiếu sáng của mặt trời và đó là các pha của một chu kỳ mặt trăng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa trăng tròn và trăng non là gì? Câu trả lời nằm ở tỷ lệ chiếu sáng của mặt hướng về trái đất. Trong pha trăng non, tỷ lệ này là 0% và trở thành 100% vào lúc trăng tròn, khoảng 14 ngày sau đó. Nhờ sự lặp lại đều đặn của những khoảnh khắc này, từ thời cổ đại, các pha mặt trăng đã là cơ sở của lịch âm dương.

Xem thêm bình luận