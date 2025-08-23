Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch âm hôm nay 23.8: Mùng 1 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

Cao An Biên
23/08/2025 07:20 GMT+7

Theo lịch âm hôm nay 23.8 là ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ. Dưới đây là thông tin chi tiết về ngày này.

Hôm nay là thứ bảy ngày 23.8 dương lịch. Xét theo lịch âm hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, theo cách gọi can, chi đây là ngày Giáp Tý, bắt đầu tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Trước đó, người Việt vừa trải qua hai tháng 6 gồm một tháng 6 thông thường và một tháng 6 nhuận, còn gọi là tháng Quý Mùi và tháng Quý Mùi nhuận.

Lịch âm hôm nay 23.8: Mùng 1 tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Chi tiết lịch âm hôm nay 23.8

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Thời điểm này được gọi là điểm sóc và nó rơi vào ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch. Lúc 13 giờ 6 phút ngày mai 23.8 dương lịch là ngày và giờ sóc. Do đó, hôm nay được xem là mùng 1 đầu tháng 7 âm lịch.

Hôm qua 22.8 là ngày cuối cùng nằm trong tiết Lập thu. Điều này đồng nghĩa ngày 23.8 cũng là lúc bắt đầu tiết Xử thử, có ý nghĩa là "mưa ngâu". Tiết khí này đánh dấu thời tiết nóng không còn quá gay gắt.

Trong tháng 7 âm lịch này có một sự kiện đáng chú ý, là rằm tháng 7 (ngày 6.9 dương lịch). Đây được xem là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về lễ Vu lan với truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Còn theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 hay thường gọi là rằm của tháng "cô hồn".

Mùng 1 tháng 7 âm lịch, nhiều người dự định đến chùa thắp hương, cầu an. Bạn có kế hoạch thế nào trong ngày này? Hãy chia sẻ với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.

