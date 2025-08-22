Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 22.8: Ngày cuối tháng 6 nhuận, người Việt bước vào tháng 7 âm lịch

Cao An Biên
Cao An Biên
22/08/2025 05:30 GMT+7

Theo lịch âm hôm nay 22.8 là ngày cuối cùng tháng 6 nhuận. Sau ngày này, người Việt chính thức bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều sự kiện đặc biệt.

Theo lịch âm hôm nay, người Việt trải qua ngày cuối cùng của tháng 6 nhuận, cụ thể là ngày Quý Hợi, tháng Quý Mùi (nhuận) năm Ất Ty. Như vậy, chúng ta sắp đi qua hai tháng 6 trong năm nhuận Ất Ty.

Xem lịch âm hôm nay: Ngày cuối cùng của tháng 6 nhuận, người Việt đón tháng 7 - Ảnh 1.

Ngày 23.8 dương lịch đánh dấu ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể, tháng 6 âm lịch đầu tiên có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25.6 - 24.7 dương lịch. Tiếp đến là một tháng 6 nhuận kéo dài 29 ngày từ ngày 25.7 - 22.8 dương lịch. Chính việc có thêm một tháng nhuận này đã đưa tổng số ngày trong năm Ất Tỵ 2025 lên tới 384 ngày.

Như vậy, năm âm lịch Ất Tỵ có 384 ngày tính từ ngày 29.1.2025 đến ngày 16.2.2026. Trong khi đó, năm dương lịch vẫn 365 này. Như vậy năm nay, số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

Tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

Sau ngày hôm nay, người Việt Nam chính thức đón tháng 7 âm lịch. Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Thời điểm này được gọi là điểm sóc và nó rơi vào ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch.

Cụ thể, lúc 13 giờ 6 phút ngày mai 23.8 dương lịch là ngày và giờ sóc. Do đó, ngày này được xem là mùng 1 đầu tháng 7 âm lịch. Theo cách gọi can, chi đây là ngày Giáp Tí, bắt đầu tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Xem lịch âm hôm nay: Ngày cuối cùng của tháng 6 nhuận, người Việt đón tháng 7 - Ảnh 2.

Trong tháng 7 âm lịch này có một sự kiện đáng chú ý, là rằm tháng 7 âm lịch (6.9 dương lịch). Đây là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 23.8 cũng là lúc bắt đầu tiết Xử thử, có ý nghĩa là "mưa ngâu". Tiết khí này đánh dấu thời tiết nóng không còn quá gay gắt, dữ dội. Thông thường, tiết Xử thử thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24.8 dương lịch (khi kết thúc tiết Lập thu) và kết thúc vào khoảng ngày 7 hoặc 8.9 dương lịch (khi tiết Bạch lộ bắt đầu).

Trong tháng 7 âm lịch này có một sự kiện đáng chú ý, là rằm tháng 7 (ngày 6.9 dương lịch). Đây là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về lễ Vu lan với truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Trong khi đó theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 hay thường gọi là rằm của tháng "cô hồn" với những điều xui rủi dễ ập đến.

Tin liên quan

Ngày 8.8.2025 theo lịch âm hôm nay là rằm tháng 6 nhuận: Có gì đặc biệt?

Ngày 8.8.2025 theo lịch âm hôm nay là rằm tháng 6 nhuận: Có gì đặc biệt?

Theo lịch âm hôm nay, ngày 8.8.2025 dương lịch nhằm ngày rằm tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ. Người Việt Nam được chiêm ngưỡng trăng tròn tháng 6, còn gọi là trăng cá tầm.

Khám phá thêm chủ đề

lịch âm hôm nay xem lịch âm hôm nay lịch Âm mùng 1 tháng 7 âm lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận