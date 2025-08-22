Lịch âm hôm nay 22.8: Ngày cuối tháng 6 nhuận, người Việt bước vào tháng 7 âm lịch

Theo lịch âm hôm nay, người Việt trải qua ngày cuối cùng của tháng 6 nhuận, cụ thể là ngày Quý Hợi, tháng Quý Mùi (nhuận) năm Ất Ty. Như vậy, chúng ta sắp đi qua hai tháng 6 trong năm nhuận Ất Ty.

Ngày 23.8 dương lịch đánh dấu ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể, tháng 6 âm lịch đầu tiên có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25.6 - 24.7 dương lịch. Tiếp đến là một tháng 6 nhuận kéo dài 29 ngày từ ngày 25.7 - 22.8 dương lịch. Chính việc có thêm một tháng nhuận này đã đưa tổng số ngày trong năm Ất Tỵ 2025 lên tới 384 ngày.

Như vậy, năm âm lịch Ất Tỵ có 384 ngày tính từ ngày 29.1.2025 đến ngày 16.2.2026. Trong khi đó, năm dương lịch vẫn 365 này. Như vậy năm nay, số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

Tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt?

Sau ngày hôm nay, người Việt Nam chính thức đón tháng 7 âm lịch. Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Thời điểm này được gọi là điểm sóc và nó rơi vào ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch.

Cụ thể, lúc 13 giờ 6 phút ngày mai 23.8 dương lịch là ngày và giờ sóc. Do đó, ngày này được xem là mùng 1 đầu tháng 7 âm lịch. Theo cách gọi can, chi đây là ngày Giáp Tí, bắt đầu tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Trong tháng 7 âm lịch này có một sự kiện đáng chú ý, là rằm tháng 7 âm lịch (6.9 dương lịch). Đây là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 23.8 cũng là lúc bắt đầu tiết Xử thử, có ý nghĩa là "mưa ngâu". Tiết khí này đánh dấu thời tiết nóng không còn quá gay gắt, dữ dội. Thông thường, tiết Xử thử thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24.8 dương lịch (khi kết thúc tiết Lập thu) và kết thúc vào khoảng ngày 7 hoặc 8.9 dương lịch (khi tiết Bạch lộ bắt đầu).

Trong tháng 7 âm lịch này có một sự kiện đáng chú ý, là rằm tháng 7 (ngày 6.9 dương lịch). Đây là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về lễ Vu lan với truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Trong khi đó theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 hay thường gọi là rằm của tháng "cô hồn" với những điều xui rủi dễ ập đến.