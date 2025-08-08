Ngày 8.8.2025 theo lịch âm hôm nay là rằm tháng 6 nhuận: Có gì đặc biệt?

Rằm tháng 6 nhuận theo lịch âm hôm nay là ngày trăng tròn xuất hiện trên bầu trời. Vì sao có tên gọi trăng cá tầm?

Lịch âm hôm nay là rằm tháng 6 nhuận, trăng tròn xuất hiện trên bầu trời ẢNH: CAO AN BIÊN/ ĐINH THANH (XÌ THANH)

Theo Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM, trăng tròn tháng 8 sáng nhất vào ngày mai 9.8. Tuy nhiên mặt trăng luôn tròn đầy vào những ngày trước và sau thời điểm trăng tròn cực đại.

Điều này đồng nghĩa với việc tối nay 8.8 và tối mốt 10.8, người Việt vẫn có thể ngắm mặt trăng tròn xuất hiện trên bầu trời. Trăng tròn là pha duy nhất mà mặt trăng ở trên cao suốt đêm, với thời điểm mặt trăng mọc và lặn vào khoảng thời gian hoàng hôn và bình minh.

Vì sao có tên gọi là trăng cá tầm?

Trăng tròn tháng 8 được gọi là trăng cá tầm, theo tên của số lượng lớn cá tầm được tìm thấy ở Bắc Mỹ vào thời điểm này trong năm. Các tên gọi khác của trăng tròn này bao gồm trăng ngũ cốc, trăng ngô, trăng linh miêu và trăng sấm sét.

Các nền văn hóa cổ đại sử dụng tên gọi trăng tròn như trăng hoa và trăng thu hoạch để theo dõi các tháng và mùa. Những tên gọi này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

2 tuần sau trăng tròn rằm tháng 6 nhuận âm lịch, trăng non vào ngày 23.8 được gọi là trăng đen - trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn có 4 trăng non. Có 2 loại trăng đen chính là trăng đen theo tháng và trăng đen theo mùa. Sự kiện ngày 23.8 là trăng đen theo mùa.

Trăng cá tầm trên bầu trời Việt Nam 2023 ẢNH: LÊ KIỀU TAM

Trăng đen theo tháng là trăng non thứ hai trong một tháng dương lịch có 2 trăng non. Đây là trăng đen phổ biến nhất, xảy ra khoảng 29 tháng một lần. Ngược lại, trăng đen theo mùa là trăng non thứ ba trong một mùa có 4 trăng non.

Vài ngày tới đây, vào đêm 11 - 13.8 là cơ hội để người yêu thiên văn quan sát cực đại của mưa sao băng Perseids. Tuy nhiên, năm nay, ánh sáng từ trăng tròn vào ngày 9.8 sẽ ảnh hưởng đến số lượng sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh đỉnh mưa sao băng.