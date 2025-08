TP.HCM mưa xối xả nhiều nơi, mây đen cuồn cuộn: Cầu vồng đôi xuất hiện

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 5.8, trời tối sầm, chuyển mây đen kịt, cuồn cuộn, sau đó TP.HCM có mưa trút mưa xuống nhiều khu vực như phường Thủ Đức (TP.Thủ Đức cũ), phường An Nhơn (Q.Gò Vấp cũ)...

Chiều nay, mây đen cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại một số tuyến đường như Đặng Thị Rành, Tô Ngọc Vân (phường Thủ Đức)... mưa xối xả dẫn tới tình trạng ngập ở một số đoạn. Mưa lớn xuất hiện sau nhiều ngày TP.HCM nắng nóng oi ả vì hạn bà chằn cũng khiến cho thời tiết một số nơi trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Anh Nguyễn Khánh Vũ Khoa hiện đang sống ở phường An Nhơn (Q.Gò Vấp cũ) cho biết chiều nay, khi trời chuyển mưa, mây đen cuồn cuộn, anh bất ngờ nhìn thấy cầu vồng đôi xuất hiện.

Ngay sau đó, anh đã chụp lại khoảnh khắc đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Sau đó không lâu, khu vực nơi anh Khoa sống trời trút mưa xuống tầm tã, giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng liên tục ở TP.HCM.

TP.HCM có mưa xối xả nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường ẢNH: UDI MAPS

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích, đợt nắng nóng kéo dài từ tuần trước đến những ngày đầu tuần này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" - một đợt nắng nóng giữa mùa mưa.

Ngay sau giai đoạn nắng nóng thời tiết thường xảy ra các hiện tượng cực đoan như giông, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh... nên người dân cần đặc biệt chú ý phòng tránh rủi ro. Từ giữa cuối tháng 8 đến hết tháng 10 là giai đoạn cao điểm mưa bão.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ giữa tuần ở thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mưa giông trên diện rộng. Cảnh báo do thời tiết đang nắng nóng chuyển sang mưa giông nên chênh lệch nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Vì sao có hiện tượng cầu vồng đôi?

Chuyên gia cho biết hiện tượng 2 cầu vồng cùng xuất hiện sẽ ít hơn hiện tượng 1 cầu vồng bình thường, nhưng không phải là quá hiếm. Ví dụ trong 10 lần cầu vồng xuất hiện, thì sẽ có 2 - 3 lần có cầu vồng đôi.

Cầu vồng đôi xuất hiện ở TP.HCM chiều tối nay ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA

Theo đó, đặc điểm của cầu vồng đôi này là cầu vồng thứ 2 (cầu vồng phụ) xuất hiện có màu nhạt hơn và thứ tự màu ngược lại so với cầu vồng đầu tiên. Bình thường, cầu vồng thứ 2 rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ rất khó thấy. Bản chất của cầu vồng là sự tán sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa.

Theo các tài liệu khoa học, cầu vồng có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trên thực tế cầu vồng không phải là một vật thể xác định, mà là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí, hiện tượng này còn được gọi là sự khúc xạ ánh sáng.

Các giọt nước có vai trò giống như một lăng kính. Khi ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính, các tia sáng bị bẻ cong và sau đó bị phản xạ lại và đi ra ngoài giọt nước theo một góc 42 độ. Điều đó giải thích cho việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng khi quay lưng lại với mặt trời và nhìn theo một góc 42 độ so với ánh sáng mặt trời.

Tuy nhiên một số khu vực khác ở TP.HCM như phường Bình Đông (Q.8 cũ), xã Bình Hưng (H.Bình Chánh cũ)... vẫn chưa xuất hiện mưa giải nhiệt ẢNH: CAO AN BIÊN

Còn với hiện tượng cầu vồng đôi, cầu vồng phụ xuất hiện là do sự nhiễu xạ ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy được cả góc 52 độ so với ánh sáng mặt trời. Ở góc 52 độ này chúng ta có thể thấy sự khúc xạ ánh sáng ở bên trong của các giọt nước, trước khi ánh sáng phản xạ và đi ra bên ngoài. Chính vì thế mà cầu vồng phụ có các màu đảo ngược và mờ nhạt hơn. Hiện tượng này xảy ra khi chúng ta có thể nhìn thấy đồng thời hai góc 42 độ và 52 độ so với ánh sáng mặt trời.