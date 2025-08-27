Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 27.8, ngắm trăng lưỡi liềm sánh đôi sao xanh Spica khi mặt trời lặn

Cao An Biên
Cao An Biên
27/08/2025 17:30 GMT+7

Ngay sau khi mặt trời lặn hôm nay 27.8, trăng lưỡi liềm mỏng sẽ xuất hiện cạnh sao xanh Spica, tạo nên khoảnh khắc hiếm có cho người yêu thiên văn.

Theo trang Space.com, trăng lưỡi liềm mỏng sẽ nằm gần ngôi sao sáng Spica vào lúc hoàng hôn hôm nay ngày 27.8, nhưng bạn sẽ phải "tranh thủ" để có thể nhìn thoáng qua cặp đôi vũ trụ này trước khi chúng đi theo mặt trời xuống dưới đường chân trời.

Ngay khi mặt trời lặn hôm nay, hãy 'chớp lấy' ngôi sao xanh cạnh trăng lưỡi liềm - Ảnh 1.

Ngắm sao là trải nghiệm thú vị với nhiều người yêu thiên văn

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Cụ thể, nhìn về phía tây khi mặt trời lặn hôm nay, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ thấy trăng lưỡi liềm đang lên, sáng 18% , cao hơn đường chân trời phía tây khoảng 15 độ. Cùng với đó là Spica, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Xử Nữ nằm cạnh mặt trăng.

"Mặt trăng và sao Spica sẽ lặn nhanh sau hơn một tiếng rưỡi sau khi mặt trời lặn, với sao Hỏa nằm ở bên phải. Vì vậy, hãy chắc chắn tìm được một vị trí có tầm nhìn rõ ràng về đường chân trời phía tây để đảm bảo bạn có thể quan sát tốt cặp đôi này!", chuyên gia khuyến cáo.

Ngôi sao xanh Spica có gì đặc biệt?

Spica, trông như một ngôi sao xanh trắng lấp lánh khi nhìn bằng mắt thường, thực chất là một hệ sao đôi gồm 2 thiên thể khổng lồ quay quanh nhau với khoảng cách chỉ 18 triệu km.

Khi kết hợp lại, chúng tỏa sáng hơn 12.100 mặt trời, nhưng ở khoảng cách 250 năm ánh sáng, chúng dễ bị lu mờ bởi ánh sáng của mặt trăng lưỡi liềm gần đó.

Ngay khi mặt trời lặn hôm nay, hãy 'chớp lấy' ngôi sao xanh cạnh trăng lưỡi liềm - Ảnh 2.

Spica, trông như một ngôi sao xanh trắng lấp lánh khi nhìn bằng mắt thường, thực chất là một hệ sao đôi gồm 2 thiên thể khổng lồ quay quanh nhau với khoảng cách chỉ 18 triệu km

ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN TIẾN LÃM

Hãy đợi cho đến khi mặt trời hoàn toàn nằm dưới đường chân trời, trước khi cố gắng tìm mặt trăng bằng kính thiên văn hoặc ống nhòm, để tránh bị tổn thương thị lực. Những ngày tới, mặt trăng sẽ di chuyển ra xa Spica để lướt qua ngôi sao siêu khổng lồ đỏ Antares vào đêm.

Theo EarthSky, cái tên Spica bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là "bông lúa mì". Người ta thường hiểu Spica là một "bông lúa mì", một cái tên liên quan đến thần thoại về chòm sao Xử Nữ, thường được miêu tả là một thiếu nữ cầm một bó lúa mì.

