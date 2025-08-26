Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

5 sao chổi sắp 'ghé' trái đất: Có sao chổi đến năm 3421 mới quay lại!

Cao An Biên
Cao An Biên
26/08/2025 20:20 GMT+7

Có 5 sao chổi đang trên đường tiến tới trái đất. Điều gì sẽ đón chờ người yêu thiên văn?

Theo Space.com, đã đến lúc phủi bụi ống nhòm hoặc kính thiên văn của bạn và tìm kiếm địa điểm có bầu trời tối lý tưởng, vì 5 sao chổi sáng đang trên đường "ghé thăm" hành tinh của chúng ta.

5 sao chổi đang tiến gần trái đất: Có sao chổi đến năm 3421 mới 'gặp lại'! - Ảnh 1.

Một sao chổi được người Việt chụp lại hồi cuối 2024

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Trong 5 sao chổi nói trên, chuyên gia dự báo có 1 sao chổi có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, còn lại có thể quan sát được bằng các kính thiên văn nghiệp dư. Các sao chổi đang tới gần bao gồm:

1. C/2025 A6 (Lemmon), gần trái đất nhất vào ngày 21.10.2025

2. C/2025 K1 (Atlas), gần trái đất nhất vào ngày 24 - 25.11.2025

3. 3I/Atlas gần trái đất nhất vào ngày 18 - 19.12.2025

4. 24P/Schanmasse, gần trái đất nhất vào ngày 4.1.2026

5. C/2024 E1 (Wierzchos), gần trái đất nhất vào ngày 17.2.2026

Sao chổi nào sáng nhất?

Space.com xác định đó có thể là sao chổi C/2025 A6 (Lemmon). Theo đó, một kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi này vào ngày 3.1.2025. Với hơn 115 báo cáo quan sát về sao chổi này, các nhà khoa học đã có thể theo dõi quỹ đạo của nó.

Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm. Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại.

Hiện tại, sao chổi Lemmon đang ở trên bầu trời rạng đông trong chòm sao Song Tử. Sao chổi này đang hoạt động mạnh hơn và sáng lên nhanh trong tháng qua, từ khoảng cấp sao biểu kiến 16,5 lên 11 (cấp càng thấp thì càng sáng).

5 sao chổi đang tiến gần trái đất: Có sao chổi đến năm 3421 mới 'gặp lại'! - Ảnh 2.

Sao chổi nổi tiếng là khó đoán và thất thường

ẢNH: TĂNG HẢI LONG

"Sao chổi nổi tiếng là khó đoán và thất thường. Vì vậy, cách duy nhất để biết liệu nó có sáng lên hay không là quan sát nó trong vài tuần tới. Sao chổi sẽ tiếp cận gần trái đất nhất vào ngày 21.10.2025. Trong khi đó, sao chổi đến điểm cận nhật hay điểm tiếp cận gần mặt trời nhất là vào ngày 8.11.2025", chuyên gia dự báo.

Tin tốt là trong lần tiếp cận gần nhất vào tháng 10, sao chổi Lemmon sẽ xuất hiện trên bầu trời hoàng hôn. Hãy tìm một vị trí quan sát tốt, không có vật cản nào ở đường chân trời phía tây để bạn có thể quan sát và chụp ảnh sao chổi "có một không hai" này.

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi sao chổi Lemmon 5 sao chổi tiến tới trái đất Thiên văn
